Isernhagen F.B

Scheinbar hilflos liegt ein Kitz allein mitten im Feld und fiept. Von seiner Mutter ist weit und breit nichts zu sehen. Da muss man doch helfen, denkt sich ein Spaziergänger. Und nimmt das Bambi mit den großen Kulleraugen mit. In bester Absicht, versteht sich. Doch: Genau das ist falsch. „Wenn Kitze angefasst werden, nehmen sie den Geruch von Menschen an und werden deshalb von der Mutter nicht mehr angenommen“, sagt Anika Oppermann, Jagdpächterin in Isernhagen F.B.

Wildtiere mitzunehmen ist eine Straftat

Zwei der vier Kitze, die sie aktuell aufzieht, sind genau aus diesem Grund bei ihr. Eines der Jungtiere sei von dessen Findern für eine Katze gehalten worden, erzählt sie. „Sie haben es dann mitgenommen, sich aber glücklicherweise gemeldet.“ Auch wenn es sich vielleicht falsch anfühle, mahnt Oppermann: „Das Beste ist, die Tiere einfach in Ruhe zu lassen.“ Wenn man sich nicht sicher sei, könne man den Ort markieren und entweder direkt den Jagdpächter oder aber die Polizei Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 informieren, die wiederum eine Liste der zuständigen Jäger hat. Diese überprüften dann, ob alles in Ordnung sei, oder ob das Tier Hilfe benötigt. „Wild mitzunehmen ist sogar eine Straftat – übrigens auch bei Unfällen“, erläutert die Jagdpächterin.

Nach dem Trinken klebt noch Milch am Kinn. Quelle: privat

Es sei völlig normal, dass Kitze auch mal ein paar Stunden allein seien, wenn die Ricke fresse, sagt sie. Und ebenso normal sei es, dass ein Kitz zwischendurch mal fiepe. „Irgendwie muss es sich ja verständlich machen. Dass heißt aber nicht, dass es ihm schlecht geht. Man muss ja auch nicht alle Vögel draußen einfangen, nur weil sie zwitschern“, sagt die Jägerin. Zudem lägen Kitze ja nicht mitten auf dem Weg, sondern gut versteckt im Feld. Und da hätten Spaziergänger nichts zu suchen.

„Vielen fehlen Wissen und Respekt“

„Im letzten Jahr ist es viel schlimmer geworden“, sagt Oppermann: „Seit Corona sind mehr Menschen in der Natur unterwegs. Aber vielen von ihnen fehlen das Wissen und der Respekt.“ Querfeldein durch Felder und Wiesen gingen Spaziergänger, ohne das Bewusstsein dafür, dass diese Flächen jemanden gehörten. „Wenn jemand durch ihren Vorgarten liefe, fänden sie das ja auch nicht ok.“

Büsche bieten den Kitzen Versteckmöglichkeiten. Quelle: privat

Erfolgreiches Auswildern ist das Ziel

Seit sechs Jahren zieht die Revierpächterin jetzt schon verwaiste Kitze auf und wildert sie anschließend wieder aus. Das Wichtigste für sie ist, dass die Tiere sich nicht zu sehr an Menschen gewöhnen, damit sie später ganz natürlich unter ihresgleichen leben können. „Eine Ricke macht genau das, was sein muss“, sagt sie. Und so hält auch sie es mit ihren Findelkitzen. Sie sorgt wie die Ricke für Nahrung, Körperpflege – und dafür, dass die Ausscheidungen funktionieren. Tabu ist es, die Jungtiere auf den Arm zu nehmen und mit ihnen wie mit einem Haustier zu kuscheln.

Dem Umstand, dass sie auf Zeit gleich mehrere Kitze gemeinsam beherbergt, sei durchaus etwas Positives abzugewinnen: „So lernen sie gemeinsam und erziehen sich auch gegenseitig“, erläutert Oppermann. Trotzdem ist die Aufzucht aufwendig und zeitintensiv. Am Anfang werden die Kitze alle drei Stunden, tags wie nachts, mit der Flasche gefüttert. Zum Einsatz kommt ein speziellen Milchpulver. „Kuhmilch würde sie umbringen.“

Neugierig kommt diese Kitz aus seiner Schlafbox hervor. Quelle: privat

Nach der Milch-Phase fressen die Kitze Blätter und Gräser

Später gibt es dann Büfett aus dem Wald: Gräser, Kräuter, Blätter und Zweige, darunter etwa Eberesche, Weißdorn und Weide. Aber auch Löwenzahn ist sehr beliebt. Wenn die Kitze ins Teeniealter kommen, muss die Jagdpächterin den Nachschub in großen Mengen herankarren. „Rehe sind Wiederkäuer und müssen den ganzen Tag fressen, damit die Mägen richtig funktionieren“, erläutert Oppermann.

Wie bei Menschenbabys auch muss sich das Verdauungssystem allerdings erst einmal einspielen. Damit die Tiere Urin und Kot absetzen können, muss der After mit einem feuchten Tuch massiert werden. Und auch bei der Fellpflege ist Oppermann gefragt: Mit einem Schwamm übernimmt sie den Part, der sonst der Ricke obliegt.

Mit großen Augen guckt sich dieses Rehkitz im Gehege um. Quelle: privat

Kitz-Auswilderung zum Winter macht den Tieren weniger Stress

Wenn die Kitze groß und kräftig genug geworden sind, ist es Zeit, sie auszuwildern. Das geschieht im November. „Dann haben sie weniger Stress als etwa in der Bruftzeit“, sagt Oppermann: Da sich Rehe zum Winter hin ohnehin zu Gruppen – sogenannten Sprüngen – zusammenschlössen, sei es für sie dann einfacher. „Die Gruppe gibt Schutz und auch Wärme.“ Gute Voraussetzungen also, dann ohne menschliche Hilfe im Wald zurecht zu kommen.

Von Sandra Köhler