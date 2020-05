Isernhagen F.B

Noch ein wenig wackelig steht es auf seinen dünnen Beinchen und erkundet neugierig seine Umgebung – das wenige Tage alte Rehkitz, das Revierpächterin Anika Oppermann im Stall am Haus ihrer Mutter aufzieht. Eine Familie hatte das Tierbaby am Dannhornweg in Isernhagen F.B. beim Spaziergang mit ihrem Hund entdeckt und es mit zu sich nach Hause genommen – in der Annahme, die Mutter des Kitzes hätte das Tier verstoßen oder sei umgekommen. „Das war ein fataler Fehler“, sagt Anika Oppermann. „Hat ein Tierjunges einmal nach Berührungen den menschlichen Geruch angenommen, weist die Mutter es ab. Es würde, wenn es wieder im Wald ausgesetzt würde, in der Natur verhungern“, erläutert die 34-Jährige.

Die Aufzucht dauert von Mai bis November

Deshalb zieht Anika Oppermann nun das Kitz auf. Die Familie, die das Tier unwissentlich aus seiner natürlichen Umgebung gerissen hatte, hat die Patenschaft für den kleinen Rehbock übernommen und kommt für die Kosten der Aufzucht auf. Bis November wird Oppermann das Tier füttern – so lange würde es normalerweise Milch von der Mutterricke trinken und mit ihr im Verbund leben. Danach soll es behutsam ausgewildert werden.

Gefüttert wird alle drei Stunden – auch nachts

Die Begleitung in den ersten Monaten könne ein Mensch zwar nicht eins zu eins ersetzen, doch für die Grundbedürfnisse könne er sorgen, sagt Oppermann. Alle drei Stunden füttert sie das Rehkitz mit 50 Milliliter Aufzuchtmilch, die man sonst Ziegen und Lämmern verabreicht – auch nachts. „Nach der letzten Tagesmahlzeit um 23 Uhr gebe ich dem kleinen Bock um 2 Uhr, um 5 Uhr und dann wieder um 8 Uhr das Fläschchen“, sagt sie.

Kein leichter Einsatz neben einer Vollzeit-Berufstätigkeit im Büro. „Zum Glück hat mein Arbeitgeber großes Verständnis für meine Tätigkeit als Revierpächterin und lässt mich auch mal gehen, wenn es einen Notfall gibt“, sagt sie. Die Fütterungszeiten, die in ihre Arbeitszeit fallen, übernimmt ein Bekannter. „Aber das muss man von Anfang an so machen, sonst trinkt ein Tier nicht von einer anderen Person“, erklärt sie.

Auf dem Speisezettel stehen Beeren und Kräuter

Es ist bereits das sechste Mal, dass die Jägerin ein Rehkitz großzieht. Menschen melden sich immer dann bei ihr, wenn sie glauben, dass ein Tierbaby in Not ist. Inzwischen kennt sie sich gut mit den Bedürfnissen der Kitze aus. „In ein paar Tagen wird es seltener trinken, und dann kommen die ersten Blätter als Nahrung hinzu“, sagt sie. Dann ist es an der Zeit für Oppermann, im Wald nach Spitzwegerich und Gänsekraut zu suchen. Ab der vierten Lebenswoche kommen Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren hinzu. Auch ein Brei aus zarten Haferflocken, in Wasser aufgeweicht, gehört irgendwann zum Speiseplan des Rehkitzes.

Alle drei Stunden füttert Jagdpächterin Anika Oppermann das Rehkitz mit 50 Millilitern Milch. Quelle: Gabriele Gerner

Noch passt das Rehkitz in einen Schuhkarton

Noch ist das Bockkitz nur 1500 Gramm schwer und passt liegend in einen Schuhkarton. Doch bald schon, sagt Oppermann, werden kleine Knubbel an der Stirn entstehen, wo später das Gehörn wachsen wird. Bei jeder Fütterung schleckt das noch namenlose Tier an den Händen seiner Ziehmutter und lässt sich bereitwillig streicheln. In ein paar Monaten, so die Revierpächterin, werde sie das Tier dann behutsam in den Außenbereich vor den Stall führen und später in ein nahe gelegenes Waldgebiet. „Dort hat der junge Rehbock dann einen offenen Stall, in dem er Futter bekommt. Und irgendwann“, so Oppermann, „kommt er dann nicht mehr zurück.“

Gern lässt sich das kleine Kitz von seiner Ziehmutter füttern. Quelle: Gabriele Gerner

Sich nach mehr als einem halben Jahr von einem Tier zu trennen, sei durchaus emotional. Ihr Einsatz für ein Tier ist für sie ein Dienst an der Natur. „Ich mache das, um der Natur etwas zurückzugeben, was ich ihr als Jägerin an anderer Stelle nehme“, bekennt die Revierpächterin. Das Schönste für sie sei, ein von ihr aufgezogenes Tier später in freier Wildbahn wiederzusehen. Ob ein Schlitzohr oder eine spezielle Maserung des Fells – die Besonderheiten, die die Jägerin im monatelangen Zusammenleben bei einem Reh festgestellt hat, hebt jeden ihrer Schützlinge für sie aus der Masse heraus. „Ich erkenne jeden wieder“, sagt sie mit strahlenden Augen.

Selbstverständlich würde Oppermann selbst niemals die Waffe gegen einen ihrer früheren Zöglinge erheben. Ihre Mitjäger weiß sie dabei im Boot: „Die haben Fotos bekommen und schonen meine Rehe.“ Geschossen würde eines der Tiere nur, wenn es krank oder verletzt sei und aus Tierschutzgründen erlöst werden müsse. „So lange sie fit sind, dürfen sie sich weiter ihres Lebens erfreuen.“

Was tun, wenn man ein Tierbaby entdeckt? „Ein Tierbaby allein in freier Wildbahn – das ist keine Seltenheit in der Brut- und Setzzeit“, sagt Revierpächterin Anika Oppermann aus Isernhagen F.B. „Die Tiermütter lassen die Jungen allein, um Nahrung zu besorgen“, erläutert die Jägerin. Bei mehreren Nachkommen legten die Mütter diese sogar einzeln ab, um deren Überlebenschancen zu erhöhen. Wer das Gefühl hat, dass ein Wildtier Hilfe benötigt, sollte sich an den zuständigen Revierpächter wenden. Ist dieser nicht bekannt, hilft auch ein Anruf beim Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910. In der Wache liegt eine Liste mit Telefonnummern der Ansprechpartner für die jeweiligen Reviere in Isernhagen und Burgwedel bereit. Auf keinen Fall sollte man die Tiere berühren oder gar mit nach Hause zu nehmen. Sofern es sich um Tiere handelt, die unter das Jagdrecht fallen, handelt es sich dann um Wilderei, die als Straftat verfolgt werden kann.

Von Gabriele Gerner