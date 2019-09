Isernhagen H.B

Zwei hochkarätige Liveacts des Rock präsentiert die Blues Garage am Wochenende: Jessy Martens macht mit ihrer Band am Freitag, 27. September, den Auftakt. Am Sonnabend, 28. September, folgt Frankie Miller’s Full House mit klassischem Rock. Das Team der Blues Garage verspricht Endorphine pur.

Jessy Martens ist ein Erlebnis: Mal kracht sie über die Bühne und zieht vom Leder wie ein Cowboy, mal haucht sie zärtlich ins Mikrofon. Ihre Balladen gehen unter die Haut, ihre Stimme sorgt für Gänsehautmomente. Vergleiche mit Janis Joplin, Tina Turner oder Amy Winehouse braucht sie nicht zu scheuen.

Jessy Martens : Neue Songs im Gepäck

Auf der „Tricky Thing Tour Part II“ präsentiert Martens zwar kein neues Album, doch sie hat neue Songs im Gepäck. Ihre energiegeladenen Rocktitel machten Martens bereits vor Jahren zur gefeierten Sängerin. Sie gewann den German Blues Award und den Deutschen Rockpreis. Nach ihren ersten beiden Alben war sie viel auf Tour, veröffentlichte ihr NDR 2-Radiokonzert und brachte mit „Heart & Soul“ ein gemeinsames Album mit Andreas Kümmert heraus. Auch an der Rockoper „The Vision, the Sword and the Pyre“, einer Hommage an Jeanne d’Arc, wirkte die Rockerin mit.

Frankie Miller : Zwischen Cher , Joe Cocker und Bob Seger

„Er ist der einzige Sänger, der mir je eine Träne ins Auge getrieben hat“, sagte Rod Stewart über seinen Freund Frankie Miller. Der Schotte hat mit seiner Band Full House gerade ein neues Album veröffentlicht. Darin präsentiert er kraftvollen, klassischen Rock. Inspiriert von den Eagles, Joe Cocker, Roy Orbinson, Cher, Etta James und Bob Seger platziert sich Miller irgendwo in der Mitte zwischen Blues, Rock ’n’ Roll und Soul. Das Publikum darf gespannt sein.

Das Konzert mit Jessy Martens beginnt am Freitag, 27. September, um 21 Uhr in der Blues Garage, Industriestraße 3-5 in Isernhagen H.B. Die Show von Frankie Miller’s Full House Band startet am Sonnabend, 28. September, ebenfalls um 21 Uhr. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet bei beiden Konzerten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. Karten zum Vorverkaufspreis zuzüglich Gebühren gibt es in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle im City Center Langenhagen, Marktplatz 5. Kartenreservierungen zum Vorverkaufspreis sind möglich auf www.bluesgarage.de.

Von Gabriele Gerner