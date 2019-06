Zum ersten Mal finanziert der Förderverein JuKi für die Kirchengemeinde St. Nikolai eine Diakonin in Vollzeit: Judith Schoppe hat am 1. Mai ihren Dienst in Kirchhorst und Neuwarmbüchen angetreten und stellt sich am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 10 Uhr im Gottesdienst vor.