„Das ist schön so“: Angesichts der 400 Fans, die dicht an dicht vor der Bühne und auf der Empore der Blues Garage in Isernhagen H.B. auf den Auftritt der Band The Jinxs warten, fehlen Sänger Torsten Schacht fast die Worte. Dann schüttelt er seine Rührung ab. Gitarrist Kulle ( Klaus Steffens) greift mächtig in die Saiten, Drummer Thomas Harms gibt breit grinsend den Takt vor. Und ab geht die Post. The Jinxs sind zurück. Punkig, rockig, folkig. Als wären sie nie fort gewesen. Und es ist nicht klar, wer mehr Spaß hat an diesem Konzert zum 30. Bandgeburtstag: die Fans, die textsicher jede Zeile mitsingen? Oder doch die Band, angeführt von Schacht, der seine Präsenz auf der Bühne voll ausspielt, hüpft, rennt, dirigiert – und den Moment sichtlich genießt?

„Star“, der Titel, mit dem es dieComboo aus der Wedemark fast in die Top 100 der Verkaufscharts geschafft hätte, wird von den Fans besonders gefeiert. „Da könnte ich als Sänger ruhig den Text vergessen“, sagt Schacht schmunzelnd: „Ich müsste nur kurz zuhören und wäre sofort wieder drin.“ Doch auch Titel, die die Band seit mehr als 20 Jahren nicht mehr live gespielt haben, gibt es zu hören in diesem bunten Geburtstagspotpourri. Auch wenn die Musik im Mittelpunkt steht: Geschichten gibt es auch. Wie die zum ersten und einzigen Wettbewerb, an dem The Jinxs je teilgenommen haben. Und die eine ganz besondere Bedeutung des Bandnamens preisgibt.

Was zählt, ist der Moment

Torsten beginnt, überlässt aber zügig Kulle das Feld. Denn der ist das Gedächtnis der Band. Am Abend vor dem Wettbewerb habe die Band Karten gespielt. Und der damalige Bassist Frank – sonst ein Pechvogel seinesgleichen – habe gewonnen. „Weil sich sein Leben jetzt ja grundlegend geändert hatte, durfte er am nächsten Tag losen“, erzählt Kulle genüsslich: „Wir wären mit jedem Startplatz zufrieden gewesen, bis auf den ersten. Und was zieht Frank? Die eins.“ Ergo: The Jinxs, das stehe eigentlich für Unglücksbringer, ergänzt Torsten. Ob es stimmt? Auf jeden Fall ist es eine schöne Geschichte.

Am Ende des Abends brennt eine Frage unter den Nägeln: Geht es weiter mit der Band? Und wie geht es weiter? „Wir planen nichts“, sagt Sänger Torsten Schacht: „Heute ist das hier dran. Und dann sehen wir weiter.“ Welchen Stellenwert ein letztes Konzert hat? Auf jeden Fall gebe man sich für ein letztes Konzert besonders viel Mühe, sagt Schacht. Auch, wenn es dann vielleicht gar nicht das letzte bleibt.

Es wäre nicht das erste Mal für die Band, die sich in Mellendorf gründete. 1999 löste sie sich das erste Mal auf, die Abstinenz währte genau zwei Jahre. Dann gab es die Wiedervereinigung im Capitol in Hannover. 2012 das erneute Ende – bis 2017. Da standen The Jinxs beim Weihnachtskonzert in der Blues Garage auf der Bühne. 2019 wurden aus einem geplanten Konzert deren fünf.

Und warum zieht es die Musiker doch immer wieder auf die Bühne? Für Drummer Harms ist es „ganz wichtig, miteinander zu spielen und auch dafür zu proben.“ Und Bassist Sebastian „Basse“ Bartels bemüht James Bond als er augenzwinkernd sagt: „Sag niemals nie!“

Wenn es nach Blues-Garagen-Chef Henry Gellrich geht, hieße das eher: „Ja, wir sind dabei!“ Der kann sich nämlich sehr gut vorstellen, The Jinxs regelmäßig zum letzten Konzert vor Weihnachten in seinen Klub an die Industriestraße in H.B. zu holen. Gefragt hat er bereits. „Vielleicht kommt er ja nachher – mit nem Jägermeister und dem Vertrag auf einem Bierdeckel“, sagt Basse schmunzelnd in der Pause zwischen zwei Sets.

