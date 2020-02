Isernhagen

Mit Jörg Schuster hat die Gemeinde Isernhagen nach längerer Vakanz einen neuen Ordnungs- und Sozialamtsleiter gefunden. Auf den 44-Jährigen warten nun viele Aufgaben, denn für einiges war in der ausgedünnten Abteilung für öffentliche Sicherheit zuletzt nicht die Zeit geblieben.

Bogya : Was liegen blieb, wird jetzt aufgearbeitet

Ein Dreivierteljahr lang habe die Leitungsposition im Ordnungsamt leider brach gelegen, sagte Bürgermeister Arpad Bogya bei Schusters Vorstellung im Rathaus. Amtsvorgänger Michael Niederhausen war gemeinsam mit seiner Ehefrau zurück in seine alte Heimat Sachsen-Anhalt gegangen. „In der Folge blieb einiges liegen“, so Bogya. Die Diskussion über die Anschaffung eines eigenen Blitzeranhänger habe ihm viel zu lange gedauert, ebenso manches im Bereich Verkehr und auch die Ausschreibung neuer Feuerwehrfahrzeuge. „Das wird jetzt aufgearbeitet“, verspricht der Bürgermeister.

Jörg Schuster war in Celle zuständig für die Feuerwehr

Richten soll es nun Schuster. Der zweifache Vater, der in Winsen (Aller) wohnt, kann dafür reichlich Erfahrung in die Waagschale werfen. 26 Jahre lang war er bei der Stadt Celle beschäftigt, zuletzt in Personalunion als stellvertretender Fachdienstleiter für das gesamte Ordnungswesen und als Leiter für das Feuerwehrwesen. Letzteres umfasste neben der Zuständigkeit für rund 450 ehrenamtliche Retter auch zehn hauptamtliche Mitarbeiter. „Aber jetzt war es mal Zeit für etwas Neues“, begründet Schuster seinen Wechsel zur Gemeinde Isernhagen. Nach einer tageweisen Abordnung von Celle nach Isernhagen vor dem Jahreswechsel ist Schuster nun seit einigen Wochen voll an neuer Wirkungsstätte tätig.

Und Aufgaben gibt es viele, wie der 44-Jährige schon festgestellt hat. „Wir stehen vor vielen Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr und bauen in F.B. und danach K.B. neue Gerätehäuser.“ Der Bebauungsplan für den Neubau an der Straße Möllerstrift in F.B. gehe dabei auf die Zielgerade, für K.B. steht die Standortentscheidung hingegen noch bevor. Zudem müsse der Feuerwehrbedarfsplan für das Gemeindegebiet überarbeitet werden, fügte Bogya hinzu. Damit müsse man den Veränderungen gerade in den Gewerbegebieten Rechnung tragen.

Kommt der Blitzeranhänger im Sommer?

Sind die Feuerwehrfahrzeuge ausgeschrieben, dann soll zügig die Ausschreibung für den voraussichtlich rund 140.000 Euro teuren Blitzeranhänger folgen, dessen Kauf der Rat beschlossen hatte. Mutmaßlich im Sommer, so Schuster, könne die Gemeinde mit dem Gerät auf die Jagd nach Schnellfahrern gehen. Rund drei Dutzend Messpunkte sind dafür mit der Polizei abgesprochen. Vier neue Aufstellflächen soll es an der L 381/ Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. und N.B. geben. An zwei Stellen hat die Gemeinde den Untergrund für den schweren Anhänger bereits verdichten und schottern lassen, eine weitere soll folgen, und die vierte Stelle kann auch ohne Schotter genutzt werden. Steht der Blitzeranhänger nicht auf diesen Positionen, sollen Baken verhindern, dass die Flächen als Parkplätze missbraucht werden.

An der Burgwedeler Straße im Bereich zwischen der Gärtnerei Florus und der Straße Vor der Hahle hat die Gemeinde schon eine Aufstellfläche für den neuen Blitzeranhänger herrichten lassen. Quelle: Frank Walter

Von Frank Walter