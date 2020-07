Isernhagen F.B

Akustische Gitarre und Kontrabass – diese Kombination ist am Donnerstag, 13. August, im KulturKaffee Rautenkranz zu hören. Das Duo aus Niklas Turmann und Johannes Keller spielt in der Reihe NachtKaffee Klassiker aus dem Great American Songbook. Bereits seit einigen Jahren ist das Johannes-Keller-Jazz-Duo fester Bestandteil der Musikszene Hannovers.

Musiker lernen sich an der Hochschule kennen

Kennengelernt hatten sich Turmann und Keller während ihres Studiums an der Musikhochschule Hannover. Das gemeinsame Musizieren und ihre Liebe zum Jazz haben sie allerdings erst in den vergangenen Jahren entdeckt.

Keller machte seine ersten musikalischen Gehversuche als Achtjähriger auf dem Violoncello am Rostocker Konservatorium. Nach seinem Abschluss in Tontechnik in Berlin widmete er seine gesamte Aufmerksamkeit dem Kontrabass. Nach einem Vorstudium am Kreuzberger Konservatorium folgte das Studium an der Musikhochschule Hannover, wo er viele Impulse für seine kompositorische Arbeit bekam. Neben seiner Leidenschaft für den Jazz probiert sich Keller auch gern in anderen Stilen aus, auch in der elektronischen Musik.

Turmann dagegen studierte Jazz-, Rock- und Pop-Gitarre in Hannover. Seit 2008 ist er als Gitarrist und Sänger Mitglied der Band um den ehemaligen Scorpions-Gitarristen Uli Jon Roth und darüber hinaus in weiteren Formationen tätig.

So kann man Karten reservieren

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 13. August, um 19 Uhr im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. Einlass ist ab 18 Uhr mit der Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen. Die Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Voranmeldungen und Reservierungen nimmt das KulturKaffee unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegen.

Von Elena Everding