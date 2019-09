Isernhagen K.B

Es ist Jazz-Zeit im KulturKaffee Rautenkranz: Am Donnerstag, 26. September präsentiert das Judith Tellado Duo ab 20 Uhr an der Hauptstraße 68 in Isernhagen K.B. „Jazz mit karibischer Seele“.

Judith Tellado stammt aus Puerto Rico, ihre Muttersprache ist Spanisch und ihr kulturelles Erbe verleugnet die Sängerin keineswegs: Ihre selbstgenähten Bühnenoutfits leuchten in traditionell bunten Farben. Gerne präsentiert sie bei ihren Konzertabenden auch ein oder zwei Werke ihrer surrealistischen Malerei voll bunter Traumwelten und wild rankendem Grün – passend zum neuen Album „Yerba Mala“. Der Titel bedeutet übersetzt „Unkraut“, und soll die Vitalität der ausufernd wachsenden tropischen Natur ausdrücken. Er steht gleichzeitig für die eigene Kraft der Sängerin und ihr kulturelles Erbe, welches sie mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein interpretiert und mit vielen anderen Musikstilen zu einem ganz eigenen Sound verbindet.

Lateinamerikanische Perkussion und mehrsprachige Texte

In ihren Konzerten spielt Tellado gekonnt verschiedenste Perkussionsinstrumente: Mal gibt es trockene Pop-Beats auf der Cajón, dann die swingende Snare Drum mit Jazzbesen, oder es vermitteln Bongos, das Rhythmusinstrument Güiro und Shaker ein Flair lateinamerikanischer Folklore. „Ihre Stimme fällt auf in der Flut der Neuerscheinungen“, lobte der Kulturspiegel, das Jazz Podium schrieb, dass Judith Tellado „souverän und klangschön im europäischen Jazz-Singer-Songwriter-Genre angekommen“ sei. Begleitet wird sie von ihrem Ehemann und Duo-Partner Georg Sheljasov am Piano und auf der Gitarre.

Für das im Mai erschienene Album „Yerba Mala“ hat die charismatische Sängerin Songs in verschiedenen Sprachen geschrieben: auf Englisch, gelegentlich versetzt mit eigenwillig eingestreuten deutschen Satzfragmenten, aber auch oft auf Spanisch. Das Magazin Audio urteilt: „Hinreißend... ihr neues Album setzt jetzt noch mal eins drauf dank einer eigenständigen Stilmischung, die dergestalt eher selten an die Ohren dringt: hüftschwingende Latin-Rhythmen verwoben mit sprühender Percussion, feine Trompetentupfer aus dem Jazz wie auf dem Titelsong, dazu schwebende Querflöten oder funkig-soulige Songs.“

Vorverkauf im KulturKaffee läuft

Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf, 23 Euro an der Abendkasse. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. So können sich Besucher kulinarisch auf den Abend einstimmen. Voranmeldungen und Reservierungen werden unter Telefon (05139) 978 90 50, (0172) 434 10 92 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegengenommen.

Mehr zum Thema:

Ramon Rose gefällt mit Gypsi-Swing

KulturKaffee zeigt Heinz Baumgartes Werk

Von Sandra Köhler