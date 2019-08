Isernhagen/Épinay-sous-Sénart

„Auf ins Abenteuer“: Unter diesem Motto stand die diesjährige internationale Jugendbegegnung mit der französischen Partnerstadt der Gemeinde Isernhagen, Épinay-sous-Sénart, im Harz. 14 Jugendliche erlebten gemeinsam eine aufregende Woche in den Bergen. Es wurden nicht nur verschiedene Badeseen besucht, sondern auch Felsklettern, Mountainbiken, eine Höhlenbegehung, Floßbau, Stand-up-Paddeling und eine Brockenwanderung standen auf dem Programm.

Bereits nach wenigen Tagen waren alle Sprachbarrieren und Hemmungen überwunden. Die Verständigung gelang in einer Mischung aus Englisch, Französisch, Deutsch sowie Händen und Füßen. Alle Teilnehmer waren sich schnell sicher: Wir sehen uns wieder. Der Gegenbesuch der Jugendpflege Isernhagen ist für den Sommer 2020 geplant. „Wir werden uns mit den französischen Jugendlichen in Paris treffen und aufregende Tage an der Seine verbringen“, kündigt Thomas Jüngst von der Jugendpflege an.

Auskunft zu Freizeiten und internationalen Jugendbegegnungen der Gemeinde sowie zu allen Fragen rund um die Kinder- und Jugendarbeit erteilt er unter Telefon (0511) 61534030.

Von Sandra Köhler