Isernhagen/Langenhagen

Gegen das Infektionsschutzgesetz haben in der Nacht zu Sonntag sechs Jugendliche aus Isernhagen und Langenhagen verstoßen: Die 17- bis 19-Jährigen hielten sich nach Aussage einer Polizeisprecherin am Bahlweg bei Isernhagen N.B. auf. Am Sonnabend um 23.52 Uhr schließlich alarmierten Bewohner einer nahegelegenen Siedlung die Polizei wegen der Ruhestörung, weil das Sextett bei der geselligen Zusammenkunft durchaus weithin zu hören war. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, wollten einige Jugendliche sich schnell entfernen – allerdings scheiterte der Versuch.

Nach Aussage der Sprecherin hielten die Isernhagener und Langenhagener weder die vorgegebenen Abstände ein noch trugen sie eine Maske. „Zudem hatten sich mehr Menschen versammelt, als derzeit zugelassen sind“, sagte die Beamtin. Ihren Angaben zufolge erhalten die Jugendlichen neben der Anzeige wegen der Corona-Verstöße auch eine wegen der Ruhestörung.

Von Antje Bismark