Isernhagen

36 Jugendliche und sechs Betreuer aus Isernhagen haben zwei intensive Wochen in Südfrankreich verbracht. Sie stammen aus den drei evangelischen Kirchengemeinden St. Marien Isernhagen K.B., St. Nikolai Kirchhorst und Christophorus Altwarmbüchen.

Kanutour durch die Schluchten des Tarn

Gleich zu Beginn hieß es, anzupacken und gemeinsam den Fluss Tarn in Kanus zu bezwingen. Jeden Tag wurde ein anderer Campingplatz angesteuert. Entlang des Flusses waren beeindruckende Schluchten zu entdecken, und es blieb immer mal ein wenig Zeit, um anzuhalten und im Fluss zu schwimmen. Ihr habe es sehr gut gefallen, zitiert Diakon Philipp Lerke Teilnehmerin Lena (16): „Man hat neue Leute kennengelernt, viel erlebt, und es war immer lustig.“

In der zweiten Woche ging es dann ans Mittelmeer nach La Tamarissière, wo sich alle ein wenig vom Kanufahren entspannen und den schönen Sandstrand genießen konnten. „Unter den Eindrücken der Natur haben wir uns in dieser Zeit immer wieder ganz kreativ und vielfältig mit Fragen der Zukunft, mit Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz beschäftigt“, so der Diakon, der die Freizeit geleitet hat. Ganz schön schnell seien die zwei Wochen vorübergegangen.

Für das nächste Jahr planen Isernhagens evangelische Kirchengemeinden wieder eine Sommerfreizeit. Dann ist das Ziel allerdings nicht Frankreich, sondern die Toskana in Italien.

Von Frank Walter