Auf den Boden geklebte Pfeile geben die Laufwege vor, auf den Tischen in den beiden Gruppenräumen stehen Spuckschutze aus Plexiglas, beim Kickern und Billard gilt eine Maskenpflicht: Der Jugendtreff an der Bernhard-Rehkopf-Straße in Altwarmbüchen ist für den Neustart unter Corona-Bedingungen gerüstet. Die Gemeinde Isernhagen startet am Montag, 8. Juni, wieder die Treffangebote – wenn auch mit Einschränkungen.

Aufgeklebte Pfeile geben im Jugendtreff Altwarmbüchen die Richtung vor. Quelle: Frank Walter

Gemeinde ist sich sicher: Der Bedarf ist hoch

Mit dem Inkrafttreten der Corona-Beschränkungen für die Schulen Mitte März endete fürs Erste auch die Arbeit in den Jugendtreffs in Altwarmbüchen, Neuwarmbüchen, Kirchhorst sowie Isernhagen H.B. und N.B. Im Schnitt 300 Besuche pro Monat zählt die Jugendpflege der Gemeinde in jedem der fünf Treffs. Sie musste auch andere Aktionen wie das Osterferienprogramm, Trefffahrten, Kindertheater und das Jungenaktionscamp absagen.

Stattdessen versuchten die Mitarbeiter vor allem in Altwarmbüchen, mit ihrem Klientel auf anderem Weg in Kontakt zu bleiben, beispielsweise per Telefon und über Besuche vor der Haustür – aufsuchende Jugendarbeit nennt sich das. Zudem unterstützten sie das Ordnungsamt bei der Kontrolle der ebenfalls geschlossenen Spiel- und Bolzplätze.

Dennoch: „Die Jugendlichen sind ein bisschen vergessen worden in den vergangenen Wochen“, sagt Silvia Voltmer mit Blick auch auf andere Einschränkungen für diese Altersklasse. Umso mehr freut es die Amtsleiterin für Jugend, Bildung und Sport ebenso wie Jugendpflegeleiter Thomas Jüngst, dass es nun wieder losgehen kann. Der Bedarf bei Kindern und Jugendlichen sei hoch, sind beide überzeugt. Und das gelte nicht nur für junge Menschen aus beengten Wohnverhältnissen und schwierigen Familienlagen.

Mit Plexiglas: Die Räume sind für die Besucher des Jugendtreffs Altwarmbüchen vorbereitet. Quelle: Frank Walter

Die Obergrenze liegt bei acht Jugendlichen

Der Neustart für die Gruppenangebote ab Montag, 8. Juni, ist allerdings mit einigen Einschränkungen verbunden. So dürfen sich in den Treffs je nach Räumlichkeiten maximal acht Jugendliche aufhalten, unter Einhaltung der allgemeinen Abstandsregeln. Sie müssen ihre Kontaktdaten angeben, damit das Gesundheitsamt im Fall der Fälle Infektionsketten nachvollziehen kann. Die Jugendpflege will Teilnehmer einladen, andere Interessierte können sich anmelden. „Wir wollen es nicht so bürokratisch machen“, sagt Voltmer.

Kinder können sich aufs Ferienprogramm freuen Die Jugendpflege der Gemeinde Isernhagen stellt das Sommerferienprogramm diesmal allein auf die Beine – ohne die seit Jahren etablierte Mitwirkung von Vereinen und Verbänden. „Wir hatten das Programm schon fertig. Doch dann kam Corona“, sagt Jugendpfleger Thomas Jüngst. Eine Absage war keine Option, immerhin verbringen viele Familien ihre Ferien diesmal zu Hause. Dass die Angebote der Ehrenamtlichen in diesem Jahr ausfallen, begründet er mit der unsicheren Situation und der großen Verantwortung, die mit dem nun coronatauglichen Programm einhergehen. „Dennoch kommen wir fast an die Platzzahlen anderer Jahre heran“, sagt Jüngst. Möglich wird das dadurch, dass der Fokus diesmal auf zeitlich enger begrenzten Angeboten liegt. Statt beispielsweise ein fünfstündiges Angebot zu machen, wird es diesmal zwei Durchläufe á zwei Stunden geben – und zwischendurch eine Reinigung. Klassiker wie Bogenschießen und Kreativworkshops, aber auch Kletteraktionen sind unter Pandemieeinschränkungen möglich, die Gruppen werden aber kleiner ausfallen als sonst. Teilweise wird eine Maskenpflicht bestehen. Nicht möglich sind Ausflüge, Kontaktsportarten sowie Koch- und Backaktionen. „Wir werden trotzdem tolle Angebote haben“, sagt der Jugendpfleger überzeugt. Das komplette Programm wird am Montag, 15. Juni, auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen online gestellt. Ab diesem Zeitpunkt sind dort dann auch Anmeldungen möglich. Bewerben will die Jugendpflege das Sommerferienprogramm per Postkarte und E-Mail-Newsletter. Ein Plakat, wie es in den Vorjahren stets über die Schulen verteilt wurde, wird es nicht geben.

Eine besondere Herausforderung stellen die Offene-Tür-Angebote dar, die zwar auf Dauer angelegt sind, aber keinen festen Teilnehmerkreis haben. Ab Montag, 15. Juni, startet zunächst im Jugendtreff Altwarmbüchen – wo das Klientel im Durchschnitt älter ist als in den anderen Treffs – ein eingeschränktes Angebot. Die Jugendpflege möchte mit zwei Konzepten Erfahrungen sammeln: Zum einen soll es ein Angebot mit einem festen Teilnehmerkreis geben, zum anderen eine klassische offene Tür, bei der dann allerdings ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Der Zutritt erfolgt dabei über eine Ampelregelung oder persönliche Einladungen für einen festen Zeitraum.

Roger Prylowski, der den Jugendtreff in Altwarmbüchen leitet, wird dann aber ebenfalls nur acht Jugendliche statt der sonst üblichen elf bis 15 gleichzeitig in den Räumen haben. Und: Nach jedem Besuch werden die Treffs desinfiziert.

Verlässliche Ferienbetreuung findet statt Gute Nachricht für alle Eltern, die ihre Kinder für die verlässliche Betreuung der Jugendpflege Isernhagen in den Sommerferien angemeldet haben: Das Angebot, bei dem die Gemeinde in den drei Ferienwochen ab dem 3. August eine Betreuung von montags bis freitags garantiert, findet (fast) so wie geplant statt. „Es war klar, dass wir das versuchen werden“, sagte Amtsleiterin Silvia Voltmer. Sie hatte dabei wie ihre Kollegen von der Jugendpflege besonders auch diejenigen Eltern im Blick, die wegen der Schulschließungen durch die Corona-Krise ihre Kinder teils wochenlang selbst betreut und dafür schon viel von ihrem Urlaubsanspruch aufgebraucht haben. Anders als die Stadt Burgwedel, die ihre Ferienbetreuung bereits früh abgesagt hatte, richtet die Gemeinde Isernhagen ihr längst ausgebuchtes Betreuungsangebot nun auf die Regelungen zum Schutz vor dem Coronavirus aus. Das pandemietaugliche Konzept sieht drei Gruppen mit jeweils zehn Kindern vor, die räumlich voneinander getrennt werden. Die Eltern werden per E-Mail oder Brief über die Details informiert.

Von Frank Walter