Isernhagen

Die Jugendpflege Isernhagen hat sich wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Osterferien überlegt. Von der Osterbäckerei über Kreativangebote bis hin zum Schmieden wird alles geboten. Einen Höhepunkt bildet die mehrtägige Super-Ei-Geocachingjagd durch die ganze Region. Geocaching ist eine moderne Schnitzeljagd, wobei geografische Koordinaten im Internet veröffentlicht und anschließend mithilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden können.

Anmeldung ist ab Freitag möglich

Infoblätter zum Osterferien-Programm verteilt die Jugendpflege aktuell an den Schulen und in den Jugendtreffs. Eine Anmeldung zum Ferienprogramm ist ab Freitag, 6. März, online auf www.unser-ferienprogramm.de/isernhagen möglich. Die Vergabe der Plätze erfolgt am 16. März per Los. Die Bezahlung der Angebote ist dann bis zum 23. März persönlich und in bar im Rathaus oder per Überweisung möglich. Weitere Auskunft erteilt Jugendpfleger Thomas Jüngst unter Telefon (0511) 61534030.

Lesen Sie auch

Von Elsa Scholz