Kirchhorst

Kinderbekleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr werden auch in diesem Jahr auf dem beliebten Flohmarkt des Fördervereins für Jugendliche und Kinder (Juki) der evangelischen St.-Nikolai-Gemeinde angeboten. Er lädt für Sonntag, 22. März, von 14 bis 16 Uhr bereits zum 13. Mal zum Stöbern und Schnäppchenjagen ein. Auch ein reichhaltiges Angebot an Kuchen und Getränken steht wieder für die Gäste bereit. Kirchhorster nehmen den Flohmarkt am Frühlingsanfangswochenende gern zum Anlass, um bei hoffentlich gutem Wetter Freunde und Bekannte zu treffen.

Verkäufer können sich für einen Stand anmelden

Wer sich für einen der rund 45 Stände im und am Gemeindehaus an der Steller Straße 15 anmelden möchte, kann dies bis Dienstag, 10. März, per E-Mail an flohmarkt@jukiev.de tun. Die Standgebühr beträgt 7 Euro und einen selbst gebackenen Kuchen. Für die Stände im Gemeindehaus werden Tische mit einer Breite von circa 1,50 Meter gestellt. Zudem können Kleiderständer mitgebracht werden. Bei gutem Wetter werden auf dem Außengelände zusätzliche Stellmöglichkeiten angeboten. Hierfür muss ein eigener Flohmarkttisch mitgebracht werden. Jeder Anbieter darf zusätzlich maximal einen Kleiderständer aufstellen. Der gesamte Verkaufsstand darf rund drei Meter breit sein.

„Mit den Einnahmen aus der Standgebühr und dem Verkauf von Kaffee und Kuchen finanzieren wir die Stelle unserer Diakonin“, sagt die Juki-Vorsitzende Tesja Possienke. Seit vergangenem Jahr arbeitet Diakonin Judith Schoppe in Vollzeit in St. Nikolai.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner