Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Ob Zehntfest, Flohmarkt, Spendenlauf oder andere lieb gewonnene Veranstaltungen: Alles musste der Förderverein für Jugendliche und Kinder der St.-Nikolai-Kirche Kirchhorst/Neuwarmbüchen (Juki) in diesem Frühjahr und Sommer ausfallen lassen. „Corona hat uns und viele andere ausgebremst“, sagte die Vereinsvorsitzende Tesja Possienke. Die aus den großen Veranstaltungen gewonnenen Einnahmen verwendet Juki normalerweise zur Finanzierung der Diakonstelle. Deshalb haben die Energiewerke Isernhagen Juki geholfen und den Verein an einer sogenannten Crowdfunding-Aktion mitmachen lassen. Und: Für jede Spende ab 10 Euro legten die Energiewerke noch 10 Euro obendrauf. 4176 Euro kamen so zusammen.

Juki steckt Erspartes in die Finanzierung der Diakonstelle

Rund 30.00 Euro braucht Juki jedes Jahr, um die Stelle der Diakonin zu finanzieren. Wegen der fehlenden Einnahmen „mussten wir an unsere Ersparnisse ran“, sagte die Vorsitzende des 50 Mitglieder starken Vereins. Sollte sich die Corona-Lage im Herbst ganz gut entwickeln, kann sich Possienke vorstellen, das Kartoffelfeuer und vielleicht auch den Lebendigen Adventskalender wieder auf die Beine zu stellen. „Doch wir müssen erst einmal die Entwicklung abwarten.“

Die Besucher genießen das Gartenkonzert. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Verein bedankt sich bei Spendern mit Gartenkonzert in Kirchhorst

„Was andere in ihren Gärten können, können wir auch“, stellte Possienke bei der Begrüßung zu einem kleinen Konzert am Mittwochabend im Pfarrgarten der St.-Nikolai Gemeinde fest. Als ein Dankeschön für die insgesamt 85 Spender hatte Juki zu dem Musikabend im Grünen eingeladen. Bevor die Künstler Stefanie Golisch und Nico Stabel mit Musik und Gesang loslegten, fungierte das Duo als Empfangskomitee. Wegen Corona verwiesen sie auf die Hygiene und baten jede Person, sich die Hände zu desinfizieren. Zudem notierten die Musiker auch die Namen und Telefonnummern der Zuhörer.

Derweil nahm das Publikum auf bereitgestellten Stühlen im Garten Platz. Die Sitzgelegenheiten hatten die Juki-Helfer im Abstand von 1,50 Metern positioniert. Dann legten die Musiker mit ihrem Programm „Meine Musik ist grün“ los. Das Duo sang und musizierte eine Stunde lang Lieder etwa von Johannes Brahms, Franz Lehar und Franz Schubert, die allesamt die Natur zum Thema hatten.

Zwischendurch gab Nico Stabel auch „grünes“ Wissen zum Besten. Beispielsweise, dass 60 Prozent der Fläche in Deutschland mit Bäumen bepflanzt sei. Das sei die größte Fläche in Mitteleuropa. „Wir lieben auch das Element Wasser“, verriet der Pianist. Und sie machten gern Urlaub am Meer – aber immer getrennt. „Wir sind nämlich ein Künstler-Duo und kein Paar“, klärte Stabel die Zuhörer auf. Sie würden immer danach gefragt, und die Leute sagten: „Ihr passt so gut zusammen.“

Diakonin Judith Schoppe engagierte sich schon beim Juki-Flohmarkt. Nun organisiert sie für nächste Woche eine Familien-Aktion auf dem Gelände der St.-Nikolai-Kirchengemeinde. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Diakonin lädt zum Familien-Parcours ein Wegen der Corona-Krise kann Judith Schoppe längst nicht alles machen, was sie gern würde. Kontakte zu knüpfen, sei momentan schwierig, sagt die Diakonin, die am 1. Mai 2019 ihre Stelle angetreten hatte. Gleichwohl lässt sich die St.-Nikolai-Mitarbeiterin für Kinder, Jugendliche und ganze Familien in der schwierigen Zeit etwas einfallen. Bereits in den Osterferien hatte es auf dem Gemeindegrundstück eine Rallye gegeben. Dabei hatten die kleinen und großen Teilnehmer die Kirchhorster und Neuwarmbüchener Kirchengemeinde genauer kennengelernt. Zu beantworten waren Fragen wie etwa: Wie viele Wasserstellen gibt es auf dem Friedhof? Wie viele Fahrradständer gibt es vor dem Gemeindehaus? „Jede Familie war einzeln für sich unterwegs“, berichtet Schoppe – und 55 Familien hätten mitgemacht. Nun startet Schoppe eine weitere Aktion: Familien können sich von Dienstag bis Donnerstag, 4. bis 6. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr auf einem Parcours versuchen. Insgesamt sind elf Stationen geplant, an denen verschiedene Rätselaufgaben zu lösen sind. Konfirmanden und andere Ehrenamtliche betreuen die Stationen. „Sie alle haben die Aktion mitgeplant und freuen sich, dabei zu sein“, sagt Schoppe. Anmeldungen sind nicht notwendig. „Die Familien suchen sich ihr Zeitfenster selbst aus.“ Wie die andere Arbeit der Diakonin in den nächsten Monaten aussehen wird, steht noch nicht fest. Ein fester Bestandteil bleibt in jedem Fall die Arbeit mit den Konfirmanden. Ob die Treffen allerdings in einer großen Runde stattfinden können oder doch eher in Kleingruppen, das hängt von der Corona-Krise ab. Für andere Kinder und Jugendliche will Schoppe eher Projekte als feste Gruppen anbieten.

Das Publikum tauchte während des 60-minütigen Konzerts in die bunte und romantische Welt der Natur ein und erlebte auch weitere florale Geschichten und Anekdoten, verbunden mit Arien und Liedern auch von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann und Charles Gounod. Ihr Lohn war reichlich Applaus am Ende – in der schönen Atmosphäre im grünen Pfarrgarten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier