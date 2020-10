Isernhagen H.B

Auf einen Abend mit Rock-, Blues- und Soulsongs können sich die Besucher der Blues Garage am Mittwoch, 21. Oktober, freuen. Am Motel California tritt dann die Rocksängerin Julia Neigel auf.

Neun Jahre lang hat sie Pause gemacht, nun ist sie mit ihrem neuen Album „Ehrensache“ zurück. In den 14 Songs – elf davon hat sie selbst geschrieben – variiert Neigel Tempo und Stimmung und singt über das, was sie bewegt. So handelt unter anderem ihr Lied „Im Namen der Nation“ nach Angaben der Sängerin von der Waffenindustrielobby und der Politik. Sensibel und ruhig ist hingegen ihr Song „Der kleine Prinz“ und „Schlaf wohl“, in dem die Rocksängerin die altdeutsche Sprache wählt. Neben ihrem Soloprogramm und dem neuen Album ist Neigel aber noch anderweitig unterwegs – als Gastsängerin bei der Kultgruppe Silly.

Anzahl der Karten sind begrenzt

Der Auftritt von Neigel beginnt um 20 Uhr am Motel California, Eisenstraße 14a. Ab 18 Uhr ist Einlass. Tickets kosten 50 Euro. Da die Eintrittskarten auf 200 Stück begrenzt sind, gibt es sie lediglich online auf www.bluesgarage.de und bei www.eventim.de. Eventuelle Änderungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden auf der Homepage des Veranstalters veröffentlicht.

Von Lisa Höfel