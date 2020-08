Gartenstadt Lohne

Mit einem breiten Lachen auf den Lippen nimmt Julius auf seinem Fahrrad die letzte Kurve vor seinem Elternhaus in der Gartenstadt Lohne. Die Nachbarn stehen winkend am Straßenrand, den heimischen Vorgarten hat Julius’ Mutter Birgit Busche-Brandt mit Luftballons geschmückt, auf einem Tischchen stehen Getränke. Warum der 13-Jährige empfangen wird wie ein Tour-de-France-Sieger und sich auch so fühlen darf? Das verrät das Plakat, das neben der Haustür im sanften Wind weht: 700 Kilometer liegen hinter dem Jungen. Er ist zusammen mit seinem Vater Andreas Busche in sieben Tagen von den Alpen bis nach Isernhagen geradelt.

„Seid ihr auch nass geworden?“ „Wie habt ihr übernachtet?“ „Hattet ihr eine Panne?“ „Wo genau seid ihr langgefahren?“ Die Nachbarn wollen es ganz genau wissen und bestürmen Julius und dessen Vater nach dem Gratulieren zu ihrer Leistung mit Fragen. Auf die Frage „Und magst du noch Fahrrad fahren?“ hat Julius eine einfache Antwort: „Na klar. Nur vielleicht nicht mehr heute.“ Sportlich sei ihre Familie schon, hatte Busche-Brandt bereits verraten. Deswegen hatten sie die Räder auch mit in den Urlaub genommen. Dass sich daraus aber dieses Abenteuer für Vater und Sohn entwickeln sollte – das war nicht geplant.

Zur Galerie 700 Kilometer in sieben Tagen mit dem Rad von Oberaudorf in die Gartenstadt Lohne; dabei 2160 Höhenmeter überwunden: Der 13-jährige Julius Busche hat sich seine letzten Ferientage redlich verdient.

„Wir waren im Urlaub, und ich musste wieder nach Hause, um zu arbeiten“, erzählt Busche-Brandt. „Andreas und Julius hatten aber noch eine Woche Zeit.“ Was anfangen damit? „Wir könnten ja mit den Rädern zurückfahren.“ Doch als Julius’ Großeltern den scherzhaft geäußerten Vorschlag hörten, befanden sie: „Das müsst ihr machen!“ Und so kam die Tour im wahrsten Sinne des Wortes ins Rollen. Um zu sehen, ob es auch wirklich machbar wäre, gab es einen Plan B. „Ich bin mit dem Auto nach München vorgefahren und habe dort gewartet. Zur Not hätte ich die beiden von dort aus mitnehmen können“, sagt Busche-Brandt. Doch dazu kam es nicht.

Die Begrüßungen wechseln, die Freundlichkeit bleibt

Denn Julius hatte seinen Spaß an der Tour, wurde von Tag zu Tag ehrgeiziger. Die geplanten 100 Kilometer pro Tag zu schaffen – „Wir hatten eben nur eine Woche, in der mussten wir es schaffen“, sagt sein Vater –, war gar kein Problem. „Am Anfang sind wir ganz gemütlich gefahren. Aber wenn man schneller fährt, kommt man natürlich auch weiter“, sagt der 13-Jährige. 143 Kilometer waren es am Freitag. „Da haben wir drei Bundesländer durchquert“, sagt er stolz. „Die Begrüßung hat sich irgendwann von ,Grüß dich‘ und ,Servus‘ auf ,Guten Morgen‘ und ,Hallo‘ verändert. Unverändert blieb die Freundlichkeit“, berichtet sein Vater beeindruckt.

Radeln am Main-Donau-Kanal: Eine Impression vom dritten Tag. Quelle: Andreas Busche

Wasser ist ein großes Thema

Bei hochsommerlichen Temperaturen und mit Campingausrüstung schwer bepackten Rädern kamen beide leicht ins Schwitzen – und das Beschaffen von Getränken war ein großes Thema. „Wir mussten schon schauen, dass wir immer auch Supermärkte auf dem Weg hatten“, sagt Busche. Er kümmerte sich um die Tourenplanung. Und entdeckte schnell die Tücke der Routenplanungsapp Komoot. „Die schickt einen schon mal eine um ein paar Meter kürzere Strecke mit einer heftigen Steigung hoch.“ Am Stützlieder Berg hatte Julius dann seine Grenze erreicht: Dort half nur noch bergauf schieben.

Ähnlich anstrengend, wenn auch aus völlig anderem Grund, sei eine Strecke am ersten Tag gewesen, erinnert sich Julius. „Da mussten wir ganz viel Matsch durchwaten und die Fahrräder über Baumstämme heben.“ Doch mithilfe ihres ganz speziellen Motivationsrituals – alle zehn Kilometer wurde einmal abgeklatscht – überwanden sie auch schwierige Momente. Vom Regen blieben die beiden tagsüber verschont, nachts hielt das Zelt dicht. Apropos Regen: Von der europäischen Wasserscheide am Gredl-Radweg war Julius total beeindruckt: „Fallen die Regentropfen auf der einen Seite des Hügels, fließen sie ins Schwarze Meer, auf der anderen Seite fließen sie in die Nordsee. Was für ein Unterschied ein paar Meter ausmachen können!“

Wer so sportlich unterwegs ist, hat sich eine Stärkung verdient: Julius entdeckt seine Liebe für fränkische Schäufele. Quelle: Andreas Busche

Deutschland einmal ganz anders erfahren

Was ihm am besten gefallen hat? „Am schönsten war es, wenn man schnell bergab fahren konnte“, schwärmt er. Doch auch das Erleben der Natur hatte es ihm angetan. Viele Tiere bekamen Vater und Sohn unterwegs zu Gesicht: Eidechsen, Blindschleichen, Störche, Rehe, Karpfen, Forellen und auch einen (toten) Waschbären. Als eine ganz besondere Landschaft erlebten sie die Hallertau mit ihren endlosen Hopfenfeldern. Und für den kleinen Hunger zwischendurch hielt die Natur am Wegesrand leckere Früchte bereit: Pflaumen, Birnen, erste frühe Apfelsorten und Brombeeren. Für all das habe sich das frühe Aufstehen – gegen 5.30 Uhr – in den Ferien gelohnt, sagt Julius, der sonst gern auch schon mal länger schläft.

Von Northeim bis Alfeld begleiten die Großeltern Julius mit dem Rad. Quelle: Andreas Busche

Unverhoffte, aber umso lieber gesehene Begleitung bekamen die zwei Radler am vorletzten Tag. Julius’ Großeltern, die die Tour gespannt mitverfolgten, und nicht weit von der Tagesetappe wohnen, schnappten sich ihre Räder und begleiteten Vater und Sohn auf der Strecke von Northeim nach Alfeld. Auch Busche-Brandt fieberte kräftig mit. „Ich habe den Livestandort verfolgt und habe so ja immer gesehen, wo sie gerade sind.“ Total stolz ist die freiberufliche Illustratorin und Designerin auf ihre Männer.

Das Abenteuer geht in die zweite Runde – vielleicht

War das für die beiden jetzt ein einmaliges Abenteuer, oder haben sie Lust auf mehr bekommen? Ganz klar: Letzteres ist der Fall. „Wir haben schon drüber nachgedacht, ans Meer zu fahren“, sagt Busche. „Einmal durch ganz Deutschland ist ja jetzt nicht mehr so weit“, setzt er augenzwinkernd hinzu.

Das waren die Etappen Etappe 1: Los ging es am Montag, 17. August, von Oberaudorf nach Eching bei München. Nach 115 Kilometern und 290 Höhenmetern gibt es eine Übernachtung im Hotel. Etappe 2: Die Tour am Dienstag, 18. August, führte von Eching nach Kipfenberg im Altmühltal. Nach 103 Kilometern und 360 Höhenmetern war Camping direkt an der Altmühl angesagt. Etappe 3: Von Kipfenberg führen am Mittwoch, 19. August, 97 Kilometer nach Erlangen. Der Lohn für 290 absolvierte Höhenmeter: eine Übernachtung im Hotel in der Innenstadt. Etappe 4: Von Erlangen ging es am Donnerstag, 20. August, zum Badesee Irmelshausen. Nach 116 Kilometern und 290 Höhenmetern gab es eine verdiente Erfrischung im und Camping am See. Etappe 5: Diese führte am Freitag, 21. August, von Irmelshausen nach Wahlhausen hinter Bad Soden-Allendorf. Nach 143 Kilometern und 450 Höhenmetern wurde an der Werra gecampt. Etappe 6: Von Wahlhausen ging es am Sonnabend, 22. August, nach Sarstedt ins Hotel. 139 Kilometer legte das Duo zurück, dazu 410 Höhenmeter. Etappe 7: Das Finish am Sonntag, 23. August: Von Sarstedt zur heimischen Gartenstadt Lohne waren es noch genau 30 Kilometer und 70 Höhenmeter. Ein Katzensprung quasi.

Von Sandra Köhler