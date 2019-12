Isernhagen

Der Gemeindeverband der Jungen Union (JU) Isernhagen hat bei der Jahresversammlung sein Führungsgremium gewählt. Mit 18,6 Jahren hat die JU Isernhagen nun den jüngsten Vorstand in der Region. An seiner Spitze ist Julien Jopp, der einstimmig wiedergewählt wurde und nun sein zweites Jahr an der Spitze des CDU-Nachwuchses angeht.

Die neuen stellvertretenden Vorsitzenden sind Laurin Remmer und Lennart Wulf. Sascha Rehkopf bleibt Schriftführer. Die Ämter der Beisitzer nehmen künftig die Schüler Luca Henkel, Marie Remmer, Sarah Tietz, Sophie Grautoff und Zino Höke wahr. Damit hat sich der Vorstand der Jungen Union Isernhagen erneut verjüngt. Jopp zieht ein positives Fazit: Der Gemeindeverband sei aktiver geworden, habe neue Mitglieder gewinnen können und seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verbessern können.

JU Isernhagen ist Aushängeschild

In seiner zweiten Amtszeit will Jopp den Verband noch professioneller aufstellen, um ihn politisch agiler und interaktiver zu machen. „Die JU soll nicht die Wahlkampfarmee der CDU, sondern das Sprachrohr der Isernhagener Jugend sein“. Der CDU-Ratsherr und ehemalige JU-Vorsitzende Phillipp Schütz sagt über die JU Isernhagen: „Der Verband ist zum Aushängeschild in der Region geworden. “

Von Sandra Köhler