Kirchhorst

„Jetzt ist Schluss! Wir haben uns lange genug vorführen lassen“: Die Verärgerung von Ulrich von Rautenkranz (FDP) teilte am Mittwoch der komplette Ortsrat Kirchhorst. Seit mehr als einem Jahr ist die Schrottimmobilie an der Steller Straße 3 in der Diskussion – und schon sehr viele Jahre mehr ein Dorn im Auge der Kirchhorster.

Kaputte Zäune, demolierte Fenster, wucherndes Gras direkt an der Ortsdurchfahrt: Die Gemeinde hat inzwischen diverse Schreiben an die Eigentümer gerichtet, ihnen Fristen gesetzt. Doch nichts passierte. Zwischenzeitlich kam die Post sogar ungeöffnet zurück. Eine mehrfach in Aussicht gestellte Bauvoranfrage blieb aus. Daher wird es nun ernst: Der Rat hat bereits Geld freigegeben, um mit juristischem Beistand und einem Gutachten die Eigentümer zur Sanierung zu zwingen. Das ist baurechtlich möglich. „Das sollten wir jetzt mit allen gebotenen Mitteln durchsetzen“, sagte Ortsbürgermeister Herbert Löffler (SPD).

Von Carina Bahl