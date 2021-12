Isernhagen K.B

2022 wird definitiv kein Jahr der Langeweile für Matthias Kenzler. Denn einige Dauerthemen für Isernhagen K.B. sollen nun endlich richtig in Gang kommen. Das findet der mittlerweile parteilose Ortsbürgermeister, der gerade seine zweite Amtszeit angetreten hat, gut. Doch nebenher plant er auch an weiteren Möglichkeiten, sein Altdorf noch attraktiver zu machen.

Eines der großen Themen: das neue Feuerwehrhaus, welches das alte, nicht zukunftsfähige an der St.-Marien-Kirche ersetzen soll. Der Standort ist bereits klar: Auf einer rund 1,8 Hektar großen Fläche an der Ecke Dorfstraße/Heinrich-Könecke-Straße soll auf etwa 3500 Quadratmetern das Feuerwehrhaus entstehen. Diesen Standort findet Kenzler ideal. „Er ist zentral, und es ist Platz genug für spätere Erweiterungen.“ Nun gehe es an die Planung. „Angelehnt an das in F.B., aber doch auf K.B. abgestimmt“ soll es werden. „Ich hoffe, dass das jetzt schnell vorangeht, damit wir gleich loslegen können, wenn das in F.B. fertig ist“, sagt Kenzler.

Das ist die Kircher Bauerschaft Die Kircher Bauerschaft ist ihrem Namen getreu das Altdorf, in dem die Kirche steht: St. Marien. Mit gerade einmal 1677 Einwohnerinnen und Einwohnern ist K.B. der zweitkleinste Ortsteil der Gemeinde – nur in F.B. wohnen noch weniger Menschen. 373 Kinder und Jugendliche leben aktuell in K.B., 387 Menschen sind älter als 60 Jahre. Einen Einkaufsmarkt gibt es in K.B. nicht – dafür aber einen Bäcker. Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl lag im September bei 68,7 Prozent. Neuer und alter Ortsbürgermeister ist Matthias Kenzler (parteilos). Mit ihm sitzen im Ortsrat Anneke Dusche (CDU), Norma Remmer (CDU), Isabell Zecker (Grüne) und Dieter Wolf (SPD).

Ohnehin ist der Ort, an dem die Dorfstraße (K113) die Heinrich-Könecke-Straße (K114) kreuzt, für den 61-Jährigen ein Ort für viele Ideen, wenn nicht sogar Visionen. So hatte er bereits 2019 im Zuge des nahezu ewigen Wartens auf die Sanierung der K113 angeregt, die Ampel dort mit einem Kreisel zu ersetzen. Das wurde seinerzeit im Ortsrat kontrovers aufgenommen – die Region wollte den Vorschlag zumindest prüfen. Ganz aufgegeben hat Kenzler diese Hoffnung noch nicht. Er weiß aber: Wenn überhaupt, dann wäre die für 2022 geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt der richtige Zeitpunkt für den Umbau.

Die jedenfalls soll nicht nur die vielen Schlaglöcher auf der  Kreisstraße beseitigen, die mittlerweile wegen des höchst schadhaften Zustandes nur noch mit Tempo 30 zu befahrenden ist. Auch die lärmgeplagten Anwohner sollen dadurch etwas entlastet werden. „Es soll ein Belag verbaut werden, der den Lärm etwas reduziert“, sagt Kenzler. „Kein Flüsterasphalt, aber etwas in diese Richtung.“ Und dann soll ja in diesem Zuge auch noch der bisher fehlende Gehweg auf der nördlichen Straßenseite der K113 – zwischen der Bierstube Heuboden und dem Abzweig zur Hagenstraße – angelegt werden.

Der Radweg zwischen Isernhagen K.B. und Altwarmbüchen soll 2,50 Meter breit und so in beide Richtungen sicher befahrbar werden. Quelle: Carina Bahl (Archivblid)

Außer Autofahrern und Fußgängern werden auch die K.B.er Radfahrer bedacht im nächsten Jahr. Denn der Radweg parallel zur Kreisstraße 114 nach Altwarmbüchen soll ausgebaut und verbreitert werden. „Auf 2,50 Meter, das ist schon ordentlich“, sagt der Ortsbürgermeister. Und er rückt heraus mit einer Idee, die vielleicht dazu beitragen könnte, dass der neue Radweg auch ein äußerst sicherer Radweg wird. „Man könnte den Radweg als eine Art Pilotprojekt beleuchten mit Straßenlaternen, die durch Bewegung aktiviert werden.“ Vielleicht gebe es dafür ja Fördermöglichkeiten.

In Isernhagens ungarischer Partnerstadt Tamási habe er etwas Ähnliches bereits verwirklicht gesehen. „Es würde das Fahren dort morgens und abends sicherer machen – beispielsweise für Schulkinder.“ Zudem schlage das eine Brücke zwischen den Ortsteilen – und käme vielleicht auch der lokalen Gastronomie zugute, „Dann würden K.B.er vielleicht auch mal abends mit dem Rad ins ,Amadeus‘ nach Altwarmbüchen fahren. Und umgekehrt Altwarmbüchener nach K.B. zum Mexikaner.“

2022 sollen die Planungen für das neue K.B.er Feuerwehr auf der Fläche an der T-Kreuzung konkret werden. Und ein Nahversorger sei dort auch bestens aufgehoben, sagt Ortsbürgermeister Matthias Kenzler. Quelle: Sandra Köhler

Nicht nur seinen Ort im Blick haben, sondern ganz Isernhagen: Das hält der selbstständige Unternehmer im Bereich IT für immens wichtig. Und er fordert weiterhin einen Nahversorger für K.B., der keine Konkurrenz zu Supermärkten in Nachbarorten bedeuten müsse. Eine Markthalle mit regionalen Produkten und der Möglichkeit, sich dort auch hinzusetzen und ins Gespräch zu kommen, das wünscht er sich. „Natürlich nicht so groß wie das CCL in Langenhagen.“ Dort könnten Anbieter aus Isernhagen, vom Landwirt bis hin zum ortsansässigen Spirituosenfabrikanten, ihre Produkte anbieten, sagt er.

Raum dafür sei an der T-Kreuzung mitten im Ort, nahe dem zukünftigen Feuerwehrhaus, genug, schließt er den Kreis zum Anfang des Rundgangs. Allein, noch fehlt es an einem Investor. „Die Dorfladenidee mit der Genossenschaft ist für K.B. wohl nicht die richtige“, sagt Kenzler. Also hat er auch das im nächsten Jahr auf der Agenda: Pläne konkretisieren und Investoren gewinnen.

Von Sandra Köhler