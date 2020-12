Isernhagen K.B

Das Läuten der Glocken ist verklungen, die letzte Besucherin hat in der St.-Marien-Kirche Platz genommen, und die Orgel beginnt zu spielen. Nicht wie gewohnt auf der Empore, sondern neben dem Altar steht Sopranistin Martina Petersen und beginnt von dort aus, das erste Lied des Abends zu singen.

Bewusst für Andacht entschieden

Vieles ist an diesem Freitagabend vor dem dritten Advent anders. „Eigentlich wäre jetzt traditionell das Weihnachtsmarktwochenende“, sagt Pastor Karsten Henkmann. Dazu gehören auch immer ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst sowie drei große Konzerte in der Kirche. Doch der Weihnachtsmarkt ist abgesagt, vom Programm in der St.-Marien-Kirche ist nur die Veranstaltung am Freitagabend übrig geblieben. Ein Konzert ist es nicht mehr, das wäre auch in Corona-Zeiten untersagt. Es handelt sich um musikalische Andacht mit Sopranistin Martina Petersen und Hans-Jürgen Ulrich an der Orgel. Absagen wollte Henkmann die Veranstaltung nicht. „Es gibt immer noch viele, die gerne zu Gottesdiensten gehen“, betont der Pastor.

Gesperrt: Nicht alle Bänke dürfen in der Kirche St. Marien besetzt werden. Zudem weisen Schilder auf die Abstands- und Hygieneregeln hin. Quelle: Lisa Höfel

Auch die beiden Musiker haben sich bewusst für die musikalische Andacht entschieden. „Uns fehlt das Singen und Musizieren enorm“, sagt Petersen. „Ich bin wirklich dankbar, dass ich jetzt als Solistin singen darf.“ Eine Herausforderung ist der Auftritt für die Sopranistin und den Organisten aber dennoch. Wegen der geforderten Abstandsregeln muss die Sängerin jeweils seitlich drei Meter sowie nach vorne sechs Meter Platz haben. „Das erschwert etwas das Zusammenspiel“, sagt Petersen und erläutert, dass sie unten neben dem Altar steht und nicht wie gewohnt auf der Empore neben Ulrich.

Andacht soll Vorweihnachtszeit verschönern

Trotz der erschwerten Situation sieht Petersen den Auftritt aber auch als Chance. „Wir spenden den Leuten damit eine Auszeit vom Alltag“, sagt die Sopranistin. Und sie ist sich sicher: „Es ist wichtig, die Möglichkeit zu nutzen, den Leuten noch ein Stück Restkultur zu geben.“ Diese Gelegenheit hat auch der Altwarmbüchener Harald Will gemeinsam mit seiner Frau zum Anlass genommen, in die St.-Marien-Kirche zu kommen. Normalerweise besucht das Ehepaar oft kulturelle Veranstaltungen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie gibt es im Moment keine. „Um die Vorweihnachtszeit zu verschönern, besuchen wir jetzt dieses Konzert“, sagt Will, der von der Veranstaltung aus der Zeitung erfahren hat.

Außer dem Ehepaar Will sind nur sechs weitere Besucher in der St.-Marien-Kirche. Doch nicht nur die Musik spielt bei vielen eine wichtige Rolle. „Wir sind auch hier, um zu beten“, sagt ein weiterer Besucher der Andacht. Gelegenheit dazu gibt es auch wieder während der geplanten Weihnachtsgottesdienste der Kirchengemeinde. Eine weitere musikalische Andacht ist in diesem Jahr hingegen nicht mehr geplant.

Von Lisa Höfel