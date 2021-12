Isernhagen K.B

Dieser Tage reiht sich wieder eine coronabedingte Absage an die andere. Umso wichtiger ist es für Sopranistin Martina Petersen zu verkünden, dass das nicht für ihr Konzert in St. Marien gilt. Am Freitag, 10. Dezember, soll es mit Gesang und Orgelmusik ab 18 Uhr besinnlich in der Kirche werden.

„Vergessen Sie für eine kurze Zeit alle Sorgen und Nöte“, heißt es in der Ankündigung für das Konzert unter dem Titel „Es bringe Frieden auf Erden ...“. Petersen wird dabei vom Organisten Piotr Gudel begleitet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Das Konzert wird unter den dann geltenden Corona-Regeln über die Bühne gehen – Geimpfte und Genesene sollten sich also am besten schon einmal einen Termin in einem Corona-Testzentrum sichern. In der Kirche gelten zudem Mindestabstände und Maskenpflicht.

Von Carina Bahl