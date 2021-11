Isernhagen K.B./Altwarmbüchen

Die Region Hannover plant, den Radweg zwischen Isernhagen K.B. und Altwarmbüchen auszubauen. „Das Genehmigungsverfahren ist kurz vor dem Abschluss“, teilten die Planer vom Team Infrastruktur der Region Hannover im jüngsten Ortsrat Altwarmbüchen mit. Bereits 2018 hatte die Planung für den Ausbau begonnen, in Absprache mit der Gemeinde wurden aber noch Änderungen vorgenommen. Rund 1,5 Millionen Euro kostet das Vorhaben. Nächstes Jahr im Mai/Juni soll es losgehen.

Sieben Monate Bauzeit: Radweg wird 2,50 Meter breit

Da der Radweg im sogenannten Vorrangnetz Alltagsverkehr der Region liegt, geht es vor allem darum, diesen attraktiver zu gestalten. Viele Pendler und Schüler nutzen ihn, um entweder aus den Altdörfern zur Stadtbahnhaltestelle in Altwarmbüchen oder aber zum Schulzentrum am Helleweg zu gelangen.

Geplant ist, den Radweg entlang der K114 von aktuell 1,80 Meter auf 2,50 Meter zu verbreitern und ihn so sicher in beide Richtungen befahrbar zu machen. Der Parkplatz an der K114 soll laut Region aufgegeben werden – der neue Radweg wird an dieser Stelle so einen Schlenker machen können. Andernfalls hätten mehrere Bäume entlang des bisherigen Radwegs für die Verbreiterung fallen müssen.

Fahrradschutzstreifen und Piktogramme innerorts

Am Ortseingang von Isernhagen K.B. sowie auf der anderen Seite der K114 am Ortseingang Altwarmbüchens sind Querungshilfen für die Radfahrer geplant. In K.B. in Form einer Fahrbahnverengung, in Altwarmbüchen in Höhe des zweiten Bauabschnitts der Wietzeaue mit einer Mittelinsel. Denn während die Radfahrer außerorts künftig auf dem breiteren Radweg fernab der Straße unterwegs sein sollen, werden sie innerorts auf die Straße geleitet.

Ab dem Ortseingang Altwarmbüchen legt die Region einen Fahrradschutzstreifen entlang der Stadtbahn bis zur Kreuzung am Seniorenpflegeheim Renafan an. Quelle: Carina Bahl

Auf der südlichen Seite der K114 in K.B. und Altwarmbüchen (entlang der Stadtbahn bis zur Kreuzung in Höhe Renafan) soll ein Fahrradschutzstreifen entstehen. Für einen beidseitigen Schutzstreifen reicht die Straßenbreite nicht aus – auf der nördlichen Seite sollen daher Piktogramme die Autofahrer dafür sensibilisieren, dass auch Radfahrer die Straße nutzen dürfen.

Die Querungshilfen an den Ortseingängen sollen es den Radfahrern ermöglichen, sicher von den Schutzstreifen auf den Radweg und zurück zu wechseln. Für einen richtigen Radweg reiche innerorts der Platz nicht, das sei auch nicht erforderlich, teilte die Region im Ortsrat mit. Rund 6000 Autos würden täglich auf der K114 unterwegs sein, erst ab 10.000 Fahrzeugen müssten Radfahrer einen eigenen Weg bekommen.

Auf der Südseite einen richtigen Fahrradschutzstreifen (links), auf der nördlichen Seite Piktogramme: Wie hier in Burgwedel will die Region auch in K.B. und Altwarmbüchen die Radfahrer auf die Straße bringen. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Als Kompromiss für alle, die sich als Radfahrer auf dem Schutzstreifen beim Abbiegen von der K114 nach links auf die Isernhagener Straße schwertun könnten, haben sich Gemeinde und Region darauf geeinigt, den Gehwegabschnitt gegenüber der Stadtbahnendhaltestelle weiterhin für Radfahrer freizugeben – diese dürfen dort aber nur in Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein.

K114 muss für Bauarbeiten gesperrt werden

Die Bauzeit schätzen die Planer auf circa sieben Monate. Es drohen einige Verkehrsbehinderungen. Bei den Arbeiten zur Radwegverbreiterung kann der Verkehr um die Baustelle herumgeführt werden. Für den Bau der Mittelinsel am Ortseingang Altwarmbüchens sowie für die Fahrbahnverengung am Ortseingang von K.B. müsse die K114 aber zeitweise gesperrt werden, teilt die Region auf Nachfrage mit. Da die Straßenverhältnisse sehr beengt seien, könne man Fußgänger, Radfahrer und Autos sonst nicht sicher an der Baustelle vorbeiführen. Wann genau die Hauptachse zwischen Altwarmbüchen und den Altdörfern gesperrt sein wird, steht noch nicht fest.

Tempo 30 verschwindet von der Ortsdurchfahrt Ende Mai hatte die Region auf der auf der Altwarmbüchener Ortsdurchfahrt (K112) zwischen Renafan-Seniorenheim und dem Ortsausgang Richtung Kirchhorst Tempo 30 angeordnet. Grund dafür waren die massiven Schäden an der Fahrbahndecke. Bis zur geplanten Sanierung 2023/24 sollte der kilometerlange Abschnitt nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit befahren werden – sehr zum Ärger zahlreicher Bürgerinnen und Bürger. Jetzt aber werden die Schilder doch schon früher verschwinden. „Unsere Straßenmeisterei hat eine Oberflächenbehandlung durchgeführt“, teilt die Region mit. Es gebe nun eine neue, dünne Bitumenschicht. „Nachdem nun der Split weg ist, haben wir nach Inaugenscheinnahme beschlossen, die Tempo-30-Beschilderung aufzuheben.“ Das werde demnächst umgesetzt. Wie lange die provisorische Fahrbahndecke hält, bleibt abzuwarten. Die tiefer gehenden Schäden sind geblieben. „Wir behalten uns vor, eine erneute Tempobegrenzung anzuordnen, wenn sich der Zustand der Straße vor dem geplanten Ausbau wieder erheblich verschlechtern sollte“, betont die Region.

Von Carina Bahl