Die Region Hannover will in den nächsten Jahren die Ortsdurchfahrt in Isernhagen K.B. sanieren lassen. Diese Chance soll die Gemeinde nutzen, um auf der nördlichen Straßenseite –ungefähr zwischen der Biestube Heuboden und dem Abzweig zur Hagenstraße – die Lücke im Gehweg zu schließen. Bisher gibt es dort im Gegensatz zur südlichen Seite allemal einen Trampelpfad, viele Fußgänger weichen sogar auf die Straße aus.

Dorfstraße: Wenig Platz für Gehweg auf der Nordseite

Dass dieses Unterfangen nicht einfach werden würde, hat die Gemeindeverwaltung in der Planung immer wieder deutlich gemacht. Denn: Die Häuser, Hecken und Grundstücksmauern auf der nördlichen Seite der K113 stehen in diesem Bereich so dicht an der Straße, dass dort kaum Platz für einen Gehweg bleibt. Um die Standardbreite von 2,50 Meter für den Gehweg zu erreichen, hätte die Gemeinde von den Anliegern Teile ihres Grundstücks erwerben müssen – und das wäre richtig teuer geworden, wie Kämmerer Michael Frerking jetzt noch einmal im Finanzausschuss deutlich machte. Die andere Möglichkeit wäre es gewesen, den Straßenverlauf der K113 zu ändern – sprich: von der Straße selbst Platz für den Gehweg abzuknappen. Das hätte aber ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren bedeutet, das die Sanierung der Straße weit nach hinten verschoben hätte.

Politik: Schmaler Gehweg ist besser als keiner

Auf den Gehweg verzichten wollen Isernhagens Politiker dennoch nicht. Sie haben nun entschieden, dass die Gemeinde den Gehweg bauen lassen soll – in der Breite, in der er eben möglich ist. Selbst wenn das bedeutet, dass er an mancher Stelle nicht einmal 1,50 Meter breit werden kann. „Dann reden wir auch über ganz andere Summen“, sagte Frerking. „Uns geht es allein um den Lückenschluss“, betonte Ulrich von Rautenkranz ( FDP). „Ein schmaler Fußweg ist immer noch sicherer, als wenn die Leute auf der Straße laufen“, ergänzte Ortsbürgermeister Matthias Kenzler (FPD). Zudem sei auf der nördlichen Seite ein Fahrradschutzstreifen geplant, der noch einmal mehr Sicherheitsabstand zwischen den Autos auf der Ortsdurchfahrt und den Fußgängern auf dem dann schmalen Gehweg schaffen werde.

Von Carina Bahl