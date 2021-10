Isernhagen K.B

Wer hat die denn verloren? Oder sie gar künstlerisch in Szene gesetzt? Östlich der Kreisstraße 114 zwischen K.B. und Altwarmbüchen, geben seit einigen Tagen fast quadratische Objekte auf einer vermeintlichen Grünfläche Autofahrern Rätsel auf. Rein ästhetisch betrachtet könnten die hölzernen Kuben, mit entsprechender Interpretation, durchaus als Landschaftskunst durchgehen.

Hof Hemme baut acht Kürbissorten an

Aber aus der Nähe betrachtet drängt sich sofort die richtige Antwort auf: Auf dem 5000 Quadratmeter großen Acker geht gerade die Ernte von Speisekürbissen in die Endphase. Die Kisten sind nicht Teil einer Kürbiskistenkunst, sondern für den schonenden Transport gedacht. Acht Kürbissorten, die sich alle essen lassen – manche mit, mache lieber ohne Schale – hat der Biohof Hemme aus K.B. dort angebaut.

Die wichtigste Sorte, die der Biohof anbaut, ist der Hokkaido. Quelle: Ole Spata/dpa

Die wichtigste Sorte ist der Hokkaido, der über mehrere Monate lagerbar ist und sich für viele verschiedene Gerichte verwenden lässt. Den Jack-O’Lantern-Kürbis nutzen die Kunden hauptsächlich zu Dekorations- und Schnitzzwecken für Halloween. Klangvolle Namen tragen auch der Sweet Dumpling, Roter Zentner und der Spaghettikürbis.

Der Ertrag war für den Biobetrieb in diesem Jahr sehr zufriedenstellend. Der relativ geringe Wasserbedarf, so erklärt Katrin Hemme, sei ein großer Vorteil beim Anbau der Kürbisse. Verkauft werden sie diese direkt ab Hof zu den Öffnungszeiten im Hofladen an der Dorfstraße. Oder sie werden an weitere Händler und Restaurants vermarktet.

Von Martin Lauber