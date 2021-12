Isernhagen K.B

Zum Ende des Jahres lassen viele Menschen noch einmal die vergangenen Monate Revue passieren. Wer das in der Kirche machen will, ist für den Silvesterabend am Freitag, 31. Dezember, um 17 Uhr zur Jahresabschlussandacht in St. Marien in Isernhagen K.B. eingeladen. Der Gottesdienst mit Abendmahl findet unter der 3G-Regel statt. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 29. Dezember, bei Pastor Karsten Henkmann unter Telefon (05139) 9825901 erforderlich. In der Kirche muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Für Donnerstag, 6. Januar, plant die Kirchengemeinde in K.B. dann einen Gottesdienst mit Bratapfelessen im Gemeindehaus am Martin-Luther-Weg. Auch dafür gilt die 3G-Regel – Nachweise müssen mitgebracht werden. Anmeldungen sind bis Dienstag, 4. Januar, unter Telefon (0157) 88182895 erforderlich.

Von Carina Bahl