Isernhagen K.B

Coronabedingt musste die große Müllsammelaktion in K.B. in diesem Frühjahr ausfallen – und wurde daher ausnahmsweise auf das erste Wochenende nach der Brut- und Setzzeit verschoben. Am Sonnabend kamen bei bestem Wetter dennoch viele Bürgerinnen und Bürger aus K.B. zusammen, um in kleinen Gruppen in die Feldmark auszuschwärmen und dort herumliegenden Müll einzusammeln.

Ob es daran lag, dass die Natur unter dem hohen Gras und vielem Grün einiges versteckte, oder aber die Isernhagenerinnen und Isernhagener einfach umweltbewusster geworden sind? Tatsache ist: Im Ergebnis fanden die Helferinnen und Helfer deutlich weniger Müll als in den Vorjahren. Umso eher konnten alle gemeinsam zum gemütlichen Teil des Tages übergehen – und zur Belohnung den gesponserten Imbiss des örtlichen Caterers Haki & Hevi genießen. 2022 soll wieder wie gewohnt im Frühling gemeinsam aufgeräumt werden.

Von Carina Bahl