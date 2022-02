Isernhagen

Die Stiftung St. Marien hat ein neues Großprojekt vor Augen: Nachdem in den vergangenen Jahren der Turmraum der Kirche in K.B. für rund 60.000 Euro umfangreich umgestaltet und saniert wurde, soll nun das Außengelände folgen – dafür braucht es aber noch finanzielle Unterstützung von Spendern.

80.000 Euro für neue Wege und Sanierung der Toranlage

Bei einem ersten Treffen mit den Ortsbürgermeistern der Altdörfer, Gemeindebürgermeister Tim Mithöfer (CDU) und Pastor Karsten Heckmann stellte der Stiftungsvorstand jetzt seine Planungen vor. Ziel ist es, den Bereich rund um St. Marien neu zu gestalten und die Zuwegung zu verbessern. So sollen in einem ersten Schritt die Fußwege erneuert und das Osttor grundsaniert werden. Auch die Grünflächen sollen verschönert werden – allerdings erst im Anschluss. Denn die Kosten sind hoch: Allein für die neuen Wege, die Toranlage mit den ortstypischen Sandsteinpfosten und eine Beleuchtung am Hauptweg werden rund 80.000 Euro benötigt. Etwa die Hälfte davon hat die Stiftung bereits aus Spendengeldern zur Verfügung – der Rest soll nun über weitere Spenden und Fördermittel eingeworben werden.

Kirchengelände ist Dorftreffpunkt in K.B.

Verdient hat es der Bereich rund um St. Marien allemal. Die Kircher Bauerschaft hat zwar kein kleines Zentrum mit Einkaufsläden wie etwa N.B. oder H.B. – mit St. Marien aber garantiert einen Dorfmittel- und Treffpunkt. Ob der Weihnachtsmarkt oder das Hopfenfest: Gefeiert wird in K.B. stets rund um die Kirche. Mit dem Feuerwehrhaus und der Kita St. Marien gibt es aber auch andere Gründe, warum die Isernhagenerinnen und Isernhagener regelmäßig das Gelände an der Kirche ansteuern.

Die St.-Marien-Kirche hat eine lange Geschichte: Bereits um 1450 wurde die Dorfkirche an der höchsten Stelle der vier Bauerschaften erbaut. Zusammen mit dem sie umgebenden Kirchhof, der 1788 angelegten Gruft, dem 1691 errichteten Pfarrwitwenhaus, dem alten Schulhaus und der angrenzenden Hofanlage bildet sie ein typisches, über die Jahrhunderte gewachsenes sogenanntes Kirchviertel. „Dieser Dorfmittelpunkt soll auf dem Kirchengelände besser gestaltet werden. Wir möchten, dass die Menschen diesen Kulturschatz entdecken und gerne in unsere Kirche eintreten“, betont Gisela Grunewaldt-Stöcker vom Kuratorium der Stiftung St. Marien. Ob Konzerte, Hochzeiten oder die offene Kirche – St. Marien erfreut sich großer Beliebtheit.

Spenden für Umgestaltung gesucht

Entsprechend hofft die Stiftung jetzt einerseits auf die Unterstützung der Kommune, die beispielsweise über das Leader-Programm der EU Förderungen einwerben könnte. Andererseits sind auch die Isernhagenerinnen und Isernhagener gefragt, das Projekt mit Spenden zu unterstützen. Alle Informationen dazu gibt es online auf www.stmarien-isernhagen.de/willkommen-bei-der-stiftung.html.

Von Carina Bahl