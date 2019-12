Isernhagen K.B

Mit besinnlichen Liedern hat der Weihnachtsmarktverein das adventliche Budendorf in Isernhagen K.B. eröffnet. Unter der musikalischen Leitung von Sabine Herzig stimmten viele Besucher am Freitag um 16 Uhr mit in die Weihnachtslieder ein. „Jetzt geht es langsam los“, sagte Hans-Heinrich Behrens vom Weihnachtsmarktverein nach der Eröffnung. Neben vielen Kunsthandwerkständen können sich die Besucher am heutigen Freitag, 13. Dezember, noch auf „Klassik im Advent“ mit Martina Petersen und Hans-Jürgen Ulrich freuen. Das Kontert beginnt um 18 Uhr. Zudem haben sich die Jagdhornbläser des Hegerings Isernhagen für 19 Uhr angekündigt. Im Anschluss beginnt um 20 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche.

Weihnachtsmarkt ist drei Tage lang geöffnet

Der Weihnachtsmarkt an der Dorfstraße öffnet am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Parkmöglichkeiten sind am Schützenplatz an der Hagenstraße sowie am Friedhof am Kircher Vorfeld vorhanden, vor Ort gibt es keine Stellplätze. Die Anfahrt mit dem Bus ist mit den Linien 620 und 635 bis zur Haltestelle Marienkirche möglich.

Von Lisa Otto