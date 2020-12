Isernhagen K.B

Der Weihnachtsmann nimmt Wünsche in einer kleinen Holzhütte an, ein historisches Holzkarussell dreht seine Runden, das DRK schenkt Kaffee zum Kuchen in der Alten Schule aus, der Grill der Feuerwehr wird nicht kalt, und an unzähligen Ständen finden Tausende Besucher Kunsthandwerk und kleine Geschenke für Weihnachten. Die Kekse der Konfirmanden und der Lions, die Schuhkartonspenden, die Konzerte in der Kirche und auf dem Kirchplatz – das alles hätte der 44. Weihnachtsmarkt rund um St. Marien an diesem Wochenende bieten sollen.

Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten wäre undenkbar

Aber stattdessen ist es rund um die Kirche leer. Ein Weihnachtsbaum ist das einzige Relikt, das an einen der beliebtesten und wohl schönsten Adventsmärkte in der Region erinnert. „Der Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen und lieben, ist derzeit undenkbar“, sagt Inka Dybus, Vorsitzende des Weihnachtsmarktvereins. Die Corona-Pandemie habe eine Absage erfordert. Das galt auch für alle anderen Adventsmärkte in der Gemeinde.

Isernhagener können sich Geschenke per E-Mail bestellen

Um den vielen Ausstellern, die eigentlich an diesem Wochenende eine der hölzernen Buden bezogen hätten, zu helfen, hat Dybus aber eine Idee. Sie ist sich sicher, dass viele Besucher auf dem Weihnachtsmarkt die handgefertigten Sachen für den Gabentisch daheim gekauft hätten. Und deshalb ruft sie nun alle Isernhagener und andere Interessierte dazu auf, sich bei ihr zu melden. Wer etwas von einem bestimmten Aussteller der vergangenen Jahre erwerben möchte, kann Dybus eine E-Mail an glasprinzessin@atelier-glaszauber.de schicken – sie hat alle Kontakte und vermittelt die Wünsche gern weiter.

Einen Besuch des Kirchplatzes in der Adventszeit kann der Verein dennoch allen Bürgern ans Herz legen. In diesem Jahr habe man einen besonders großen Baum schlagen lassen – „so groß, dass die verfügbaren Lichterketten fast nicht ausgereicht haben, um ihn ins richtige Licht zu setzen“, berichtet Dybus. Der Baum soll nun als Symbol dafür stehen, dass es 2021 auf jeden Fall den 44. Weihnachtsmarkt an der St.-Marien-Kirche geben soll.

Von Carina Bahl