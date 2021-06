Isernhagen K.B

Der Wunsch war schon lange da, nun dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger der Kircher Bauerschaft auf viele interessante Bücher freuen. Am Freitag hat Ortsbürgermeister Matthias Kenzler (FDP) vor mehr als 30 Personen den neuen Bücherschrank des Dorfes präsentiert. Kinder und Eltern füllten ihn mit ersten Büchern und selbst bemalten Steinen. Gegen Ende trafen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein Bier an der umgebauten Telefonzelle.

Ortsbürgermeister Matthias Kenzler (FDP) präsentierte den Schrank vor über 30 Personen. Quelle: Niklas Borm

Kita und Sponsoren ermöglichen Bücherschrank

Bereits 2017 hatten Eltern der Kindertagesstätte der Kirchengemeinde St. Marien den Wunsch nach einem solchen Schrank geäußert. Der Ortsrat stieg mit ein und sammelte Sponsoren und Spenden. Besonders die Auswahl des Modells war schließlich eine schwierige Sache – im Schatten der altehrwürdigen St.-Marien-Kirche könne man schließlich nicht irgendwas aufstellen. Letztendlich fiel die Wahl auf eine alte Telefonzelle, die hochwertig umgebaut und hergerichtet wurde für den Kirchvorplatz.

Auch die Kinder halfen tatkräftig mit und legten ihre selbst bemalten Steine in den Bücherschrank. Quelle: Niklas Borm

Alte Telefonzelle wurde umgebaut

Die Telefonapparatur samt Wand wurde entfernt und stattdessen Glasscheiben ringsherum eingesetzt. Auf dieser Seite sollen in den nächsten Jahren verschiedene Ausstellungen der umliegenden Vereine ihren Platz finden. Mithilfe des Ortsrates wurde das antike Häuschen später umlackiert und neue Holzplatten von einer Tischlerei eingesetzt. In Zukunft haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich auf die benachbarte Bank zu setzen und Bücher zu verschlingen. Alle, die lieber zu Hause lesen, können das aber genauso tun. Wer Bücher mit seinen Nachbarn teilen möchte, kann diese wiederum einfach in der Bücherzelle platzieren. Am Premierentag hatten Erwachsene und Kinder jedenfalls schon einmal Spaß daran, den Schrank zu befüllen.

Von Niklas Borm