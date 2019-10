Isernhagen F.B./K.B

Der lange geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt in Isernhagen F.B. und K.B. verzögert sich weiter: Die Region wird die Kreisstraße 113 voraussichtlich erst ab der zweiten Jahreshälfte 2020 sanieren lassen.

Saniert wird die gesamte Ortsdurchfahrt der Bauerschaften

Bereits seit Jahren steht fest, dass die gesamte Ortsdurchfahrt durch Isernhagens Bauerschaften saniert werden muss. Für die L 381 vom Abzweig nach Isernhagen-Süd bis zum Ortsausgang H.B. ist das Land zuständig. Es wird dabei auch bei Rosen-Kroppen einen Verkehrskreisel bauen lassen. Die Planung steht noch aus, beide Baumaßnahmen sollen erst 2022 oder 2023 starten.

Für die K 113 hingegen ist die Region verantwortlich. Der westliche Abschnitt in N.B. und K.B. sollte bereits im Sommer 2017 eine neue Fahrbahndecke bekommen. Doch dann kamen die Brüche der Enercity-Frischwasserleitungen dazwischen – und damit die Unklarheit, ob die neue Leitung wieder unter der Straße oder aber durch die Feldmark verlegt werden soll, weshalb die Straßensanierung aufgeschoben wurde.

Arbeiten an der K 113 sollten im Herbst 2019 beginnen

Anders stellt es sich mit dem östlich angrenzenden Teil der K 113 in Isernhagen K.B. und F.B. dar. Diese muss inklusive des Unterbaus und der Seitenräume besonders aufwendig saniert werden. Der Planfeststellungsbeschluss für den Komplettausbau der Ortsdurchfahrt liegt bereits seit Ende 2018 vor, die Frage nach dem Verlauf der Frischwasserleitung tangiert dort nur einen 500 Meter langen Teilbereich. Unbenommen davon ist der zwei Kilometer lange Abschnitt von der A 7 bis zur Pastorentrift, dessen Ausbau wohl rund ein Jahr dauern wird – inklusive halbseitiger Fahrbahnsperrungen, die den Verkehr behindern werden.

Der Ausbau der K 113 solle im Herbst 2019 beginnen, hatte eine Regionssprecherin im November 2018 verkündet – allerdings mit der Einschränkung „frühestens“. Zu diesem Zeitpunkt war klar geworden, dass sich das Land an den Baukosten von damals geschätzten 2 Millionen Euro beteiligen will – mit rund 1,2 Millionen Euro aus Mitteln zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den Kommunen.

Ministerium: Region hat Vorhaben zurückgezogen

Das Wirtschaftsministerium hatte die K 113 zwar tatsächlich ins Landesbauprogramm 2019 aufgenommen, dort war man von einem Baustart schon im Juli ausgegangen. Allerdings habe die Region nicht den nötigen Förderantrag gestellt, so ein Ministeriumssprecher auf Anfrage. Stattdessen habe die Behörde das Vorhaben schließlich Ende August 2019 aus dem Jahresbauprogramm zurückgezogen. Als Gründe habe die Region Unklarheiten bei der Planung genannt. Zudem untersuche die Gemeinde Isernhagen aktuell, ob ihre Abwasserkanäle saniert werden müssten, was bei Bedarf mit dem Straßenbau zusammen erledigt werden soll. Zudem stehe laut Region die Ausführungsplanung noch aus.

Von der Region selbst war nur zu erfahren, dass der Förderantrag beim Land zur Aufnahme ins Jahresbauprogramm 2020 bis Ende diesen Jahres gestellt werden soll. Einen positiven Bescheid vorausgesetzt, könne man dann voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit der Baumaßnahme zwischen A-7-Brücke und Pastorentrift beginnen.

Enercity verhandelt immer noch mit Grundbesitzern

Was den restlichen 500 Meter langen Abschnitt zwischen Pastorentrift und Heinrich-Könecke-Straße angeht, muss die Region weiter darauf warten, dass Enercity die künftige Trasse der Frischwasserleitung festlegt. Doch der hannoversche Versorger verhandelt nach wie vor mit Grundeigentümern, um möglichst eine neue Trasse durch die Feldmark bauen zu können.

Von Frank Walter