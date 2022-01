Isernhagen F.B

Das Jahr 2021 gehört seit wenigen Tagen der Geschichte an, doch Kabarettist Thilo Seibel untersucht das vergangene Jahr – auch im satirischen Vergleich zu 2020 – noch einmal in seinem politischen Jahresrückblick „Schon rum?“ noch einmal. Daran lässt er am Sonnabend, 22. Januar, im Kulturkaffee Rautenkranz auch Kulturfreunde aus Isernhagen teilhaben.

Vorab fasst Seibel die zurückliegenden zwölf Monate so zusammen: „Bisher waren existenzielle Krisen für den Nahen Osten vorgesehen, Dystopien fürs Kino und Viren für unterm Rand vom Klosett. Doch wir lernten, mit Corona zu leben. Musste man mit Aids, Andi Scheuer und der AfD ja schließlich auch.“ In ausführlicher Form präsentiert der Kleinkünstler, seit vielen Jahren Stammgast den Bühnen der Region Hannover, seine Jahresbilanz in der „Life-Lockdown-Balance“.

Aber er richtet den Blick auch in die Zukunft – fragend versteht sich. Denn was wurde eigentlich aus dem Klima, was aus einer Idee von Gerechtigkeit jenseits von Intensivbettenzahlen und was aus dem, was in der Vergangenheit mal „Zukunft“ hieß? Und das Wichtigste: Was wurde aus Karl Lauterbach? Seibel sorgt dafür, dass all das im Gedächtnis bleibt, so lebendig wie leere Museen, volle Pendlerzüge und die Sieben-Tage-Inzidenz des Saale-Holzland-Kreises.

Der Kabarett-Abend beginnt am 22. Januar um 20 Uhr im Kulturkaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68. Einlass ist ab 19 Uhr – mit Essen und Trinken. Noch gibt es freie Plätze für 20 Euro im Vorverkauf, Gäste sollten sich vorab anmelden per E-Mail info@rautenkranz-kultur.de, unter Telefon (05139) 9789050 oder (0172) 4341092. Es gelten die 2G-Regel, die FFP2-Maskenpflicht, Abstandsregeln und eine reduzierte Personenzahl.

Von Antje Bismark