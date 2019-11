Isernhagen F.B

„ Kopfkino“ heißt das Programm, mit dem der Kabarettist Martin Zingsheim am Sonnabend, 16. November, ab 20 Uhr im Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in F.B., zu erleben ist.

Wie wenige andere weiß der Shooting-Star des deutschen Kabaretts mit Worten umzugehen. Auf Einladung des Kulturvereins präsentiert er seinen Gästen ein sprachlich virtuoses Abenteuer über Gott und die Welt, Liebe und Hass, Erziehung und Pauschalreisen.

Der 35-Jährige stammt aus Köln. Nach einem Studium der Musikwissenschaft, der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und der Philosophie promovierte er zum Thema Neue Musik. Anschließend eroberte er mit seinem Musik-Kabarett die Kleinkunstbühnen. Nun ist er mit seinem Soloprogramm „ Kopfkino“ auf Tour.

Mehrfacher Preisträger

Zahlreiche Kabarett-Preise hat Martin Zingsheim inzwischen gewonnen. Beim NDR Comedy Wettbewerb belegte er zweimal den ersten Platz. Er wurde mit dem Förderpreis des Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet und ist deutscher Preisträger 2016 des internationalen Radio-Kabarettpreises „ Salzburger Stier“.

Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Sie sind montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kulturvereins erhältlich. Karten gibt es auch in den Buchhandlungen Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B., beim Tui-Reisecenter Altwarmbüchen und an der Abendkasse. Vorbestellungen werden zudem unter (05139) 894986, per E-Mail an info@isernhagenhof.de sowie auf www.isernhagenhof.de entgegengenommen.

Von Sandra Köhler