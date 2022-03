Isernhagen F.B

Tierisch komisch ist der Isernhagenhof am Sonnabend mit Kurt Knabenschuh und seiner englischen Bulldogge Otiz in die Saison gestartet. In seinem Alltagskabarett „Wer ist der Boss oder ist das Ihr Hund, der sich gerade am Buffet bedient?“ erzählte Knabenschuh von alternativen Hundeschulen, Erlebnissen vom Gassi gehen, aber auch von nicht tierischen Themen wie dem Passwortwahnsinn im Internet, Sozialen Medien und Onlinedating. Abgerundet wurde das Programm von drei Banjonummern mit Gesang.

Knabenschuh trat im schwarzen Jackett auf, darunter ein schwarzes T-Shirt mit einem großen Foto seines englischen Bulldoggenrügen Otiz. Schnell wurde also klar: Der Mann liebt seinen haarigen Begleiter. Die meiste Zeit lag dieser unbekümmert auf der Bank, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und döste vor sich hin. Ein sehr entspannter Hund sollte man meinen, aber laut seinem Herrchen mache die Bulldogge vor Fahrradfahrern und anderen Hunden keinen Halt – weshalb auch keine Hunde im Publikum erlaubt waren.

Auch musikalisch: Kurt Knabenschuh spielt Banjo und singt dazu. Quelle: Lucas Kreß

„Schön, mal wieder rauszukommen“

Auch wenn Knabenschuhs Anekdoten im Mittelpunkt des Abends standen, war sein pelziger Freund der heimliche Comedy-Star. Wenn Otiz mal von seinem Ruheort herunterstieg, machte er bekannte Kunststücke und ließ sogar einen Apfel verschwinden.

Jürgen Häusler war gemeinsam mit seiner Frau das erste Mal im Isernhagenhof zu Gast: „Wir wollten mal etwas Lustiges und das ist es auf jeden Fall.“ Für ihn und seine Frau sei es ein guter Ausgleich zu den derzeit sonst eher traurigen Themen in den Medien gewesen. „Es ist wirklich schön, mal wieder rauszukommen.“

Kabarettist macht auf Überzüchtung aufmerksam

Neben den vielen Witzen, bei denen Knabenschuh auch vor sich selbst nicht Halt machte, sprach er auch ein ernstes Thema offen an: Die Überzüchtung bestimmter Hunderassen. Er selbst habe die jetzt sechs Jahre alte Bulldogge Otiz erst mit zwei Jahren bekommen. Allerdings bekomme diese Rasse schwer Luft und könne aufgrund des Stummelschwanzes und der Falten schwer mit ihren Artgenossen kommunizieren. Der Kabarettist bezeichnete es als Sprachfehler und verurteilte die profitorientierte Züchtung. Entschieden hat er sich trotzdem für Otiz – seines Charakters wegen.

Erste Veranstaltung des Jahres

Das Kabarett war nach der Corona-Pause die erste Veranstaltung, die wieder im Isernhagenhof stattfinden konnte. Trotz nicht ganz vollem Haus ist Andreas Fingberg-Strothmann, Vorsitzender des Isernhagener Kulturvereins, zufrieden mit dem Abend. „Bei den nächsten Veranstaltungen hoffen wir auf steigende Zuschauerzahlen“, sagt er.

Die nächste Veranstaltung im Isernhagenhof findet am Sonnabend, 14. Mai, mit Jo van Nelsen statt. Dort gibt es Musik der 1920er Jahre: Dann präsentiert der Sänger die witzigsten, frivolsten und absurdesten Schlager und Chansons von 1919 bis 1933.

Von Lucas Kreß