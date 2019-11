Isernhagen K.B

„Chormusik aus vier Jahrhunderten“ bringt der Kammerchor Ars Musica Hannover am Sonntag, 10. November, ab 17 Uhr bei einem Konzert in der St.-Marien-Kirche, Dorfstraße 71, in Isernhagen K.B. zu Gehör. Unter der Leitung von Cornelia Schweingel lassen die Sängerinnen und Sänger Werke von Orlando di Lasso, Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Henry Purcell, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Giacomo Meyerbeer und Ola Gjeilo erklingen. Begleitet werden sie von Martin Zingerling an der Orgel.

Der Kammerchor Ars Musica ist ein überregionales Ensemble, dessen Mitglieder aus verschiedenen Städten Hessens und Niedersachsens stammen. Jedes Jahr erarbeitet Ars Musica an sieben Probenwochenenden in Hannover vorwiegend geistliche Chorliteratur aus allen Epochen. Ars Musica errang einen zweiten Preis beim Niedersächsischen Chorwettbewerb in Hannover und trat auch beim 29. Chortreffen in Montreux auf.

Der Eintritt zum Konzert in St. Marien ist frei, eine Spende am Ausgang wird erbeten.

