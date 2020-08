Gartenstadt Lohne

Was krabbelt denn da? Wer versteckt sich hinter den auffälligen schwarzen Streifen auf gelbem Grund? Dieses Geheimnis lüftet Gerhard Bargsten aus der Gartenstadt Lohne. Sein vierjähriger Enkel Linus hatte das Exemplar der mittlerweile selten gewordenen Käferart auf einem Blatt im Garten entdeckt. „Das ist ein Kartoffelkäfer“, klärte Bargsten ihn auf. Sofort holte der Hobbyfotograf seine Kamera, um ein Bild von dem Tier zu machen.

Früher sammelten Kinder die Kartoffelkäfer vom Acker

Bargsten ist auf einem Bauernhof in der Nähe von Stade aufgewachsen. „Wir mussten immer auf den Feldern die Kartoffelkäfer aufsammeln“, erzählt der heute 74-Jährige von Erinnerungen an seine Kindheit. Wegen der damaligen Plage hätten auch Schulkinder bei der Käferbekämpfung mitgeholfen.

Der Krabbler sowie seine Larven sind gefährliche Schädlinge der Erdäpfel. Das Tier wurde vor etwa 150 Jahren aus Amerika eingeschleppt und befiel in der Folge Kartoffeläcker in ganz Europa . „Dank wirksamer Insektizide wie auch biologischer Wirkstoffe lässt sich dieser Schädling inzwischen gut bekämpfen“, sagt Bargsten. Und sei nun ein seltener Gast in Isernhagener Gärten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier