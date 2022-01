Altwarmbüchen

Mit wachem Blick mustert Milo seine Umgebung. Der Kater, der nur ein paar Minuten vom Zentrum Altwarmbüchens entfernt wohnt, ist ein echter Hingucker mit seinem getigerten Fell samt weißem Latz und weißen Pfoten. Eines aber ist er so gar nicht: ein Stubentiger. Von Anfang an war für den jetzt dreijährigen Milo klar: Wozu in der Wohnung bleiben, wenn man ganz Altwarmbüchen als Revier haben kann? Und das erkundet der kecke Kater, der in Isernhagen mittlerweile bekannt ist wie ein bunter Hund, gern und ausgiebig. Zur Freude und zum Erstaunen vieler Isernhagener. Auf Facebook ist der Kater mittlerweile zur lokalen Prominenz avanciert.

Wenn einer ein mutiger Entdecker-Kater ist, dann ist es Milo. Quelle: Nergiz Tekes

Die gemeindeweite Katzenprominenz wohnt in Altwarmbüchen

„Milo ist der bekannteste Kater von Isernhagen“, erzählt auch Milos Frauchen Nergiz Tekes. Dabei ist er eigentlich ein Zugezogener. „Ich habe ihn mit zwölf Wochen aus der Gegend um Springe geholt.“ Bewusst hatte sich die Neu-Katzenhalterin damals dafür entschieden, dem kleinen Kater den Freigang zu ermöglichen. Was das für Blüten treiben sollte, war ihr allerdings nicht klar. Denn der kontaktfreudige Milo gibt seiner Entdeckernatur ausgiebig Raum. Offene Türen und Fenster betrachtet er als Einladung, die man nicht ablehnen sollte. „In der Schule sind die Fenster wegen Corona ja häufig offen. Da hat er sich schon auf den Lehrertisch gelegt und Unterricht mitgemacht“, erzählt Tekes.

Zu Besuch im sozialen Kaufhaus „2.HeimArt“: Milo kennt Altwarmbüchen wie kaum ein anderer. Quelle: Caspo

Auch in der Postfiliale im Zentrum habe sich Milo schon umgesehen und wisse nun, wie das mit den Paketen funktioniert. „In den beiden Arztpraxen im Zentrum kennen sie ihn auch schon. Da setzt er sich mit ins Wartezimmer, mitunter auch auf den Schoß, und unterhält die Menschen.“ Ob es sich auf dem Kontoauszugsdrucker der Sparkasse gemütlich schlafen lässt, hat Milo ebenfalls bereits getestet. Im Sozialen Kaufhaus „2.HeimArt“ hat er schon häufiger vorbeigeschaut und dort Verstecken gespielt. „In der Apotheke kennen sie ihn auch schon, zum Penny und Rewe schaut er immer wieder rein“, erzählt Tekes. Er habe sogar schon den Pastor bei Beerdigungen begleitet.

Auch im Wartezimmer der Altwarmbüchener Arztpraxen ist Milo regelmäßig zu Besuch. Quelle: privat

Social Media sagt Milos Frauchen, wo er sich herumtreibt

Wo Milo sich überall herumtreibt, ob im TUI-Reisecenter, im LeseNest oder gar im Restaurant: Das erfährt seine Besitzerin meist per Social Media. Denn auch in den Isernhagener Facebook-Gruppen hat es Milo bereits zu einiger Berühmtheit gebracht. Wenn dort jemand fragt, ob irgendwer die Katze kenne, die es sich gerade auf der heimischen Fußmatte oder gar auf dem Sofa bequem gemacht hat: Dann kommt ganz oft sofort ein „Das ist doch Milo“ – und der Link zum Profil von Nergiz Tekes. „Ich bekomme oft Fotos oder Videos von ihm geschickt; viele Leute haben auch meine Nummer“, sagt Milos Frauchen.

Milo kennt sich inzwischen in vielen Treppenhäusern im Zentrum von Altwarmbüchen aus. Quelle: Nergiz Tekes

Und so kann es schon sein, dass sie sich von jetzt auf gleich aus einer Verabredung verabschieden muss, weil ihr Kater es sich mal wieder in einem Auto bequem gemacht hat und keine Anstalten macht, wieder auszusteigen. „Manchmal geht er auch in die Wohnblocks und legt sich zum Schlafen auf eine Fußmatte.“ Das hat schon bei mehreren nächtlichen Heimkehrern für einen gelinden Schrecken gesorgt. Mitunter bleibt der umtriebige Kater auch mal mehrere Tage fort. Normalerweise bleibt er dabei im Umkreis des Zentrums – einmal allerdings zog es ihn sogar Richtung Kirchhorst auf einen Bauernhof.

Eine eigene Milo-Website wird es nicht geben

Mit einem Halsband mit GPS-Sender hat Nergiz Tekes bereits versucht, ihren abenteuerlustigen Kater im Auge zu behalten. Das hat sie ihrer gechippten, kastrierten und geimpften Samtpfote aber bald wieder abgenommen – aus Angst, dass er damit irgendwo hängen bleiben und sich verletzen könnte. Sein zweites Zuhause hat der umtriebige Kater im Blumenladen in Altwarmbüchen. „Wenn ich ihn suche und dort anrufe, höre ich oft: ‚Er liegt hinten‘ und kann ihn dann abholen“, sagt Tekes und lacht.

„Du musst unbedingt eine eigene Facebook-Gruppe aufmachen oder eine eigene Internetseite für Milo“: Das hätten ihr bereits viele Isernhagener geraten. Doch das will Milos Frauchen nicht. Süß fand sie allerdings die Äußerung, dass Milo mittlerweile zum Maskottchen von Altwarmbüchen geworden sei. Und dass halb Isernhagen die Abenteuer ihres Katers mit Fotos und Hinweisen begleitet, beruhigt sie natürlich auch immens. „So weiß ich jedenfalls immer, wo er ist.“

Von Sandra Köhler