Isernhagen F.B

Auf eine abwechslungsreiche Reise durch die musikalische Welt nehmen die hannoverschen Musiker Katharina Steinbeis an der Harfe und Dainis Medjaniks an der Violine das Publikum im KulturKaffee Rautenkranz am Donnerstag, 3. September, mit. Als Katharina Steinbeis Duo spielen sie beim Nachtkaffee.

Außer argentinischem Tango erklingen bekannte Wiener Melodien im Walzertakt, kündigt das KulturKaffee an. Zudem treffen musikalische Liebesgrüße aus England auf Charakterstücke wie „Irish Coffee“. Die außergewöhnliche Kombination von klassischer Orchesterharfe und Violine verspricht dabei ein einzigartiges Klangerlebnis.

Anzeige

Kennengelernt haben sich Katharina Steinbeis und Dainis Medjaniks in Hannover an der Musikhochschule, wo beide studiert haben. Seitdem ist der Kontakt nie abgebrochen, stattdessen führt die Musik sie seit mehreren Jahren immer wieder zusammen.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie mehr:Kunstverein-Vorsitzender Stefan Rautenkranz mahnt: Corona-Krise ist für Künstler existenzbedrohend

Musikstudium in Berlin , Hannover und Oslo

Steinbeis ist gebürtige Münchnerin und begann mit neun Jahren, Harfe zu spielen. Sie gewann mehrfach erste Preise beim Nachwuchswettbewerb Jugend musiziert sowie zweimal den ersten Preis und Sonderpreis beim Wettbewerb des deutschen Harfenverbands. Auf dem Festival „Klassik in der Altstadt“ in Hannover wurde ihr Solorezital 2014 mit dem 1. Publikumspreis gewürdigt. Ihre musikalische Ausbildung führte sie 2008 erst nach Berlin, später nach Hannover an die Hochschule für Musik, Theater und Medien und dann an die Norwegian Academy of Music nach Oslo.

Heute steht Steinbeis sowohl im In- als auch im Ausland regelmäßig als Solistin, Orchester- und Kammermusikerin auf der Bühne. Sie gewann mehrfach Preise, wurde als Stipendiatin gefördert und erhielt ihre Ausbildung bei international renommierten Harfenistinnen in Berlin, Hannover und Oslo. Als Solistin und Orchestermusikerin war sie im Radio im Bayerischen Rundfunk, auf WDR 3 und NDR Kultur zu hören und wirkte bei CD-Produktionen des Oslo Philharmonic Orchestra und des Göttinger Symphonie Orchesters mit.

Wenige Plätze für mehr Abstand

Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe „ NachtKaffee – Denn Kultur ist systemrelevant“. Es findet im kleinen Rahmen mit reduziertem Platzangebot statt, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann. Beim Einlass sowie beim Ausgang müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, den sie während des Konzerts ablegen können.

Das Katharina Steinbeis Duo am Donnerstag, 3. September, um 20 Uhr im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstraße 68, in Isernhagen F.B. Der Eintritt kostet 20 Euro, Voranmeldungen und Reservierungen nimmt das KulturKaffee unter Telefon (05139) 9789050 sowie mobil unter der Nummer (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegen. Einlass ist ab 19 Uhr, mit der Möglichkeit sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen.

Von Elena Everding