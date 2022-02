Isernhagen H.B

Einer Katze ist ein 79 Jahre alter Autofahrer aus Isernhagen am Sonnabend gegen 15.25 Uhr auf der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. ausgewichen – mit fatalen Folgen. Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem schwarzen Toyota Corolla in Richtung Großburgwedel unterwegs, als die Katze plötzlich die Straße querte. Der Autofahrer kam beim Ausweichen des Tieres nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Verkehrsspiegel und einen Gartenzaun. Die Polizei schätzt den Schaden auf 21.800 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Von Antje Bismark