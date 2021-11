Altwarmbüchen

Kinder und Jugendliche, die mit Freunden Zeit verbringen wollen, könnten im Jugendtreff Altwarmbüchen ein wahres Paradies vorfinden: Gemütliche Ecken zum Chillen, Krökeltische, eine Playstation und ein Billardtisch befinden sich im großen Empfangsbereich, der offen für alle ist. Aber damit nicht genug: Ein großer Gruppenraum, der sich je nach Nutzung teilen lässt, eine Küche, Toiletten, ein großes Lager für Bastelmaterialien und ein Werkraum lassen sich in den neuen Räumen auf 250 Quadratmetern direkt neben dem Schulzentrum am Helleweg entdecken. Modern und jung hat das Team der Jugendpflege den neuen Treff gestaltet. Doch offenbar ist er noch ein Geheimtipp.

Im sogenannten Offene-Tür-Raum stehen zwei Krökeltische, in der Sofaecke können die Kinder und Jugendlichen chillen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Corona und fehlende Einweihung lassen Besucher ausbleiben

Woran liegt das? Die Gemeinde hält die Jugendtreffs aktuell bewusst offen, wenn auch mit Hygienevorschriften und Kontaktlisten. „Den Eltern ist es vielleicht dennoch zu heikel“, sagt Jugendtreffleiter Roger Prylowski. Die meisten Kinder und Jugendlichen seien schließlich noch nicht geimpft. Das Freizeitverhalten der Jugendlichen habe sich in Corona-Zeiten auch verändert: Zogen diese vor Corona noch in großen Cliquen durch den Ort und landeten so auch immer wieder im Jugendtreff – damals noch neben der Grundschule in Altwarmbüchen –, so würden viele heute eher zu zweit unterwegs sein.

Ein Werkraum gehört zum neuen Jugendtreff Altwarmbüchen. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Erschwerend komme hinzu, dass der Jugendtreff, der sich nun nicht mehr zentral, sondern neben dem Schulzentrum eher am Ortsrand befindet, nicht öffentlichkeitswirksam mit einer großen Feier eingeweiht werden konnte. Der Start verlief so zwangsweise eher heimlich, vor einem Jahr mitten in der Corona-Pandemie. Und als wäre das nicht genug, folgte auf den Start im Dezember 2020 dann gleich der Lockdown. Es gab zwar ein eingeschränktes Programm, aber eigentlich konnte es erst im Juni dieses Jahres so richtig losgehen.

Dabei haben sich Prylowski und seine Kollegen Jaqueline Hellfeuer, Kevin Kleber, Christa Endres, Stefanie Meyer und Martin Nunn einiges im neuen Standort auf dem Schulcampus vorgenommen. Es gibt feste Jungen- und Mädchengruppen, die sich mittwochnachmittags nach Anmeldung etwa zum Basteln, Spielen, Sport oder Werkeln treffen. Aktuell seien bis zu zehn Kinder dabei. „Am alten Standort waren es doppelt so viele“, sagt Prylowski. Alle Informationen dazu gibt es auf www.isernhagen.de/Kultur-und-Bildung/Jugend/Jugendtreffs.

Jaqueline Hellfeuer (von links), Roger Prylowski und Kevin Kleber stehen am Billardtisch, der bei den Besuchern des Jugendtreffs am Helleweg sehr beliebt ist. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Team wirbt für offenes Angebot am Nachmittag – auch sonntags

Während Ferienangebote und Weihnachtsaktionen beliebt und regelmäßig ausgebucht sind, hofft das Team nun, die sogenannte Offene Tür wiederzubeleben. Montags, dienstags, donnerstags und freitags können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren von 15 bis 19 Uhr einfach vorbeikommen, um Zeit mit Freunden zu verbringen. Das ermöglicht auch dem Team der Jugendpflege, eine Bindung zu den Besuchern aufzubauen. „Die Beziehungsarbeit zu den Kindern und Jugendlichen ist wichtig“, sagt der Treffleiter. Waren es mal regelmäßig 15 bis 20 Teilnehmer am Nachmittag, seien es aktuell nur noch drei bis vier. Das Team um Prylowski wirbt daher dafür vorbeizukommen und sich umzuschauen. Bis zum 27. März ist das jetzt auch sonntags von 15 bis 19 Uhr möglich.

