Neuwarmbüchen

“Blau, blau, blau“, skandieren die Sängerinnen auf der Bühne im Haus der Begegnung in Neuwarmbüchen. Eben haben sie sich eingesungen – nun werden die T-Shirts verteilt, die sie bei der Aufführung des Stücks „Der verlorene Sohn“ tragen werden. Willkommen steht auf ihnen – passend zum kindgerecht angepassten und leicht modernisierten Stück, in dem der Vater den Sohn trotz seiner Eskapaden wieder herzlich aufnimmt. „Wer etwas größer ist, bekommt von mir Orange, das ist etwas größer“, sagt Judith Schoppe. Sie ist Diakonin an St. Nicolai – und mittendrin in der Probenwoche, die die Kirchengemeinden St. Nikolai, Christophorus und St. Marien in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Jugendliche und Kinder (Juki) organisiert haben.

Judith Schoppe verteilt die T-Shirts für das Kindermusical an die Chorsängerinnen. Quelle: Sandra Köhler

Nachwuchs-Musicaldarsteller proben mit Feuereifer

Was soll als Nächstes gesungen werden? „Damenwahl“ wünschen sich die Mädchen. Und schmettern das szenisch in einem Casino angesiedelte Lied mit viel Spaß. „Zur Aufführung wollen sie dazu schöne Kleider, Handtaschen und passende Schuhe mitbringen“, sagt Schoppe. Auch ein Backup gegen eventuell überbordende Nervosität hat sie eingebaut: An ihrem Dirigierpult hängen Zettel, auf denen jeweils der Anfang der Strophe zu lesen ist. Nur für alle Fälle.

Jetzt ist das Ganovenlied an die Reihe. Dazu holt Teamerin und Gesangspädagogin Sarina Schneider die drei Jungs, die diese mimen. Zum Gesang der Mädchen stecken sie verschwörerisch die mit Strohhüten versehenen Köpfe zusammen und tanzen. Es klappt gut. Nur das gemeinsame Verbeugen darf noch etwas synchroner werden. „Die Kinder haben ganz viel Lust und manche haben ihre Texte schon vorher auswendig gelernt“, sagt Schneider begeistert.

Üben für den großen Auftritt: Judith Schoppe (links) und Sarina Schneider üben mit dem Chor für das Kindermusical "Der verlorene Sohn". Quelle: Sandra Köhler

Ohne Kulissen ist die Aufführung undenkbar

Einen Raum weiter üben die Schauspieler. Weil die echten Ganoven gerade mit dem Chor proben, mimen die Teamer Louis, Lilly und Tristan sie. Verschwörerisch versuchen sie, den im Gasthaus sitzenden verlorenen Sohn dazu zu bringen, mit ins Casino zu kommen. Die Szene sitzt. „Ich wüsste nicht, was du noch besser machen könntest“, lobt Tristan Lisa. Die Zehnjährige mit Serviertablett und Schürze strahlt. Wie auch Joris, der 13-jährige Hauptdarsteller, hat sie bereits Theatererfahrung aus der Schule. Und ganz viel Spaß beim Spielen.

Nebenan im Jugendtreff entstehen indes die Kulissen zum Stück. Oliver Knauf von der Jugendpflege Isernhagen leitet den Bühnenbau-Workshop. Einfach und unkompliziert zu erstellen, schnell und flexibel umzubauen: Dank einem Vierteljahrhundert Erfahrung mit Theateraufführungen solcher Art weiß Knauf, worauf es ankommt. Große Stellwände aus mit Stoff bespannten Holzleisten bilden – beidseitig bemalt – die Kulissen. „Darunter kommen noch Rollbretter, um sie schnell zur Seite schieben zu können“, sagt der Workshop-Leiter. Ergänzende Details wie Krüge oder einen Roulettetisch malen die Mädchen und Jungen auf Keilrahmen – mit Acrylfarbe. Denn die trocknet zügig.

Oliver Knauf von der Jugendpflege Isernhagen zeigt eine der Kulissentafeln. Quelle: Sandra Köhler

Vorführung am Sonnabend ist ohne Anmeldung

Paula (13) hat sich über das Internet einen bunten Totenschädel ausgesucht. „Der passt zum Casino“, sagt sie. Erst überträgt sie die Umrisse der Vorlage mit Bleistift auf den Keilrahmen. Dann ist anmalen angesagt. „Mein Vater hat früher viel mit mir gemalt – seitdem male ich häufig“, sagt sie. Noch gibt es viel zu tun. Ob alles rechtzeitig fertig wird? „Bühnenbau ist wie Messebau“, sagt Knauf lachend: „Wenn sich die Pforten öffnen, ist alles da und bereit.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Kulissenbauworkshop arbeiten fleißig. Quelle: Sandra Köhler

Die öffentliche Aufführung beginnt am Sonnabend, 7. August, um 16 Uhr auf dem Gelände der St.-Nicolai-Kirche in Kirchhorst. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Am Eingang werden die Daten zur Kontaktnachverfolgung aufgenommen.

Von Sandra Köhler