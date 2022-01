Isernhagen

Zum ersten Mal öffnet das Impfzentrum Isernhagen auch für Kinder: Am kommenden Sonntag, 23. Januar, sind von 10 bis 17 Uhr Kinderimpfungen in der ehemaligen Hauptschule an der Jacobistraße 5 in Altwarmbüchen möglich. Eine Terminvereinbarung ist vorab erforderlich.

Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren, die ihre Erstimpfung zum Schutz vor dem Coronavirus erhalten sollen. Die Impfung übernehmen Kinderärzte aus dem Pool der Region Hannover. Die Zweitimpfung erfolgt dann ebenfalls in Isernhagen – am Sonntag, 19. Februar. Termine für die Erstimpfung am Sonntag gibt es ab sofort online auf www.impfportal-niedersachsen.de.

Die Uhrzeit für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung am Sonntag vor Ort vereinbart. Die Kinder müssen zur Impfung ein Ausweisdokument oder ihre Krankenversicherungskarte, den Aufklärungs- und Anamnesebogen sowie die von den Eltern unterschriebene Einwilligungserklärung mitbringen. Die Dokumente gibt es online auf www.rki.de zum Download.

Erwachsene und Jugendliche können sich am Sonntag nicht in Altwarmbüchen impfen lassen.

Von Carina Bahl