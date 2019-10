Kirchhorst

Wer macht denn so etwas? Ein Unbekannter hat in Kirchhorst den Kindersitz eines Autos gestohlen. Der Besitzer hatte ihn am Montag gegen 17 Uhr vor einer Kfz-Werkstatt an der Tischlerstraße abgestellt, weil er sein Auto zur Reparatur bringen wollte. Zehn Minuten ließ er den Kindersitz aus den Augen – als er zurückkam, war die Sitzschale vom Grünstreifen am Fahrbahnrand verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer