Isernhagen

Viele Kindertagesstätten in der Gemeinde Isernhagen öffnen ihre Türen im Januar wieder für interessierte Besucher. Eltern haben so die Gelegenheit, die verschiedenen Kitas kennenzulernen. Anmeldungen für einen der 1465 Plätze in Krippe, Kindergarten und Hort sind dann noch bis Ende Januar möglich – und zwar ausschließlich online.

Die Kita und das Familienzentrum St. Margarete, Wietzeaue 2 in Altwarmbüchen, öffnet bereits am Mittwoch, 8. Januar, die Türen. Eltern und Kinder haben sowohl von 9 bis 11 Uhr als auch von 14 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich die Einrichtung der Caritas anzuschauen.

Das Team der Kindertagesstätte Neuwarmbüchen, Farster Straße 1, lädt Eltern und Kinder für Freitag, 10. Januar, ein. Eine Besichtigung der kommunalen Einrichtung ist dann von 16 bis 17.30 Uhr möglich.

Wer sich die AWO-Kita am Helleweg 2 in Altwarmbüchen genauer ansehen möchte, hat dazu am Montag, 13. Januar, die Gelegenheit. Der Tag der offenen Tür der Kita dauert von 15.30 bis 17 Uhr.

Die gemeindliche Kita in Isernhagen H.B., Vor den Höfen 11, öffnet am Donnerstag, 16. Januar, von 15 bis 16 Uhr ihre Türen.

Ebenfalls für Donnerstag, 16. Januar, bietet die Kita Kunterbunt, Friedrich-Thies-Weg 4 in Isernhagen N.B., eine Besichtigung an. Eltern können sich von 15.30 bis 17.30 Uhr vor Ort über die kommunale Kindertagesstätte informieren.

Für interessierte Besucher öffnet sich auch die Kita St. Marien, An der Marienkirche 1a in Isernhagen K.B.. Die Einrichtung des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen lädt zur Besichtigung für Freitag, 17. Januar, von 16 bis 18 Uhr ein.

Eltern können Termine in weiteren Kitas vereinbaren

In den anderen Kindertagesstätten im Gemeindegebiet gibt es keinen Tag der offenen Tür. Interessierte Eltern können dort aber Beratungstermine vereinbaren. Die kirchliche Kita „Die Arche“, Möwenkamp 40 in Altwarmbüchen, ist telefonisch unter (0511) 611519 erreichbar, der Hort der AWO in Altwarmbüchen unter Telefon (0511) 2614127.

Außerdem können Eltern einen Termin bei der Kita St. Nikolai, Hinter Pastors Hofe 51 in Kirchhorst, unter Telefon (05136) 7284 vereinbaren. Termine vergibt auch das Team der Kita Kreugers Weg (in Trägerschaft des Vereins Maschseekinder) im Haselhöfer Vorfeld in H.B., und zwar unter Telefon (0511) 7002330.

Die Gemeinde Isernhagen nimmt Anmeldungen für Kita-Plätze ab sofort ausschließlich online entgegen. Das Anmeldeportal auf kita.isernhagen.de (ohne www davor) ist seit Anfang Dezember freigeschaltet. Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz ab August 2020 ist bis Ende Januar möglich.

Von Lisa Otto