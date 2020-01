Isernhagen

Die Gemeinde Isernhagen will Kindern auch in diesem Jahr den Ratssaal in Altwarmbüchen aus einem ganz neuen Blickwinkel zeigen: An fünf Terminen verwandelt sich der Raum, in dem sich Politiker sonst hitzige Debatten liefern, in eine Bühne für Puppenspieler.

Theater Neumond macht im Februar den Auftakt

Los geht es am Donnerstag, 6. Februar, mit dem Figurentheater Neumond, das die Geschichte „Albin und Lila“ aufführen wird. Bauer Fredi Latzke erzählt darin von Freundschaft und vom Anderssein – und versucht die Frage zu klären, ob Schweine eigentlich Hühner lieben können.

Weiter geht es am Donnerstag, 16. April: Dann erklärt das Augusttheater aus Dresden, wie Kater Petersson einst zu Findus kam – ein Stück über Abneigung und Zuneigung, mit viel Humor, einem Schauspieler und einem lustigen Kater.

Am Donnerstag, 2. Juli, gibt es das wirrwarrwitzige Musical „Urmel aus dem Ei“ vom Figurentheater Die Complizen zu sehen. Am Donnerstag, 3. September, heißt es mit dem Trotz Alledem Theater „Hans im Glück“. Das Finale bestreitet am Donnerstag, 29. Oktober, das Figurentheater Marmelock mit der Geschichte „Tatifi und Pinsel“.

Kinder ab vier Jahren sind willkommen

Alle Vorstellungen beginnen stets um 15.30 Uhr im Ratssaal, erstes Obergeschoss im Rathaus an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen. Der Eintritt kostet für Kinder wie Erwachsene 5 Euro. Die Gemeinde bittet darum, die Altersbegrenzung einzuhalten: Kinder ab vier Jahren sind willkommen. Einen Vorverkauf gibt es nicht. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet auf www.isernhagen.de.

Von Carina Bahl