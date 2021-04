Altwarmbüchen

Der Badestrand auf Isernhagener Seite des Altwarmbüchener Sees ist ein beliebtes Ausflugsziel – und das nicht nur für die Vielzahl an Gänsen, die dort gerade ihre Küken großzieht. Spaziergänger, Radfahrer, Jogger und Familien sind zuhauf bei gutem Wetter auf dem Rundweg unterwegs oder picknicken am Badestrand. Ab diesem Sonnabend, 1. Mai, können sie das nun auch wieder mit einem Kaffee oder einer Portion Currywurst tun. Die Gemeinde Isernhagen hat einen neuen Pächter für den Kiosk am Strand gefunden. Unter dem Titel „Papa am See“ will der studierte Hotelmanager Stanislav Mahlin die Gastronomie neben der DLRG-Station wieder beleben.

14 Bewerber wollen Kiosk am See betreiben

2020 hatte Sotirios Katsoni, der mit seiner Frau Georgia auch das Restaurant Plaka in Altwarmbüchen betreibt, nach 15 Jahren die Pacht des Kiosks abgegeben. „Wir gönnen ihm seinen Ruhestand und haben daher im Herbst den Kioskbetrieb öffentlich ausgeschrieben“, sagt Isernhagens Wirtschaftsförderer Michael Frerking. Und das Interesse war groß: 14 Bewerber habe es gegeben. Vier schafften es mit ihrem Konzept in die engere Auswahl, am Ende überzeugte Mahlin.

Wenn die Außengastronomie wieder öffnen darf, können Besucher von „Papa am See“ diesen Ausblick genießen – bis dahin müssen sie ihr Picknick einfach direkt an den Strand verlegen. Quelle: Carina Bahl

Neuer Betreiber hat schon in Luxushotels gearbeitet

Und dieser ist kurz vor dem Start voller Enthusiasmus. „Ich habe schon immer einen Bezug zum Altwarmbüchener See gehabt, bin hier schon als Jugendlicher immer gewesen“, erzählt der 42-Jährige, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Hannover lebt. Erfahrung bringt Mahlin zuhauf mit: Nach einer Ausbildung zum Hotelfachmann und einem Studium zum Hotelmanager arbeitete er schon in diversen Luxushotels und managt aktuell unter anderem die zwei B&B-Hotels in Hannover-Lahe sowie das Start-up-Unternehmen NiceMais. Im Corona-Lockdown, der auch für seine Hotels Kurzarbeit und viele Ausfälle bedeutet habe, sei die Idee entstanden, sich auch in der Gastronomie ein weiteres Standbein zu schaffen – der Kiosk am Altwarmbüchener See sei dafür ideal.

Kiosk öffnet täglich von 10 bis 21 Uhr

Täglich von 10 bis 21 Uhr wird Mahlin mit seinem Team den Kiosk und die Toiletten direkt am Badestrand öffnen. Der Name „Papa am See“ soll dabei Programm sein. Familienfreundlichkeit stehe bei ihm ganz weit oben, seine Gastronomie solle die perfekte Ergänzung zum Ausflug an den See sein. Auf der Karte stehen neben klassischen Getränke und Speisen wie Kaffee, Cola, Currywurst und Burger auch gesunde Sachen. So finden sich darauf auch selbst gemachte Salate, Maiskolben und frisch gepresste Säfte. Mit Grillaktionen, Frühstücksangeboten, Waffeln, Eis und Kuchen soll es von Früh bis Spät die Möglichkeit geben, auf der Terrasse mit Seeblick eine Pause einzulegen oder sich Verpflegung für den Spaziergang abzuholen.

Vorerst gibt es alle Speisen und Getränke bei „Papa am See“ nur zum Mitnehmen aus dem Verkaufsfenster. Schon bald möchte Stanislav Mahlin auch seine Außengastronomie öffnen - wenn Corona es denn zulässt. Quelle: Carina Bahl

Vom Luxushotel in den See-Kiosk – diesen Weg findet Mahlin derweil überhaupt nicht überraschend. „Ich sage meinen Kindern immer, wir öffnen ein Restaurant am Meer“, scherzt er gut gelaunt. Es sei immer eine Frage, was man daraus mache – und er habe viele Ideen. „Hier am See ist jede Menge los“, betont der 42-Jährige. Jeder, der auf dem Rundweg spaziere, komme an seinem Kiosk vorbei. Demos, Sportveranstaltungen, Gymnastikkurse – es gebe so viele unterschiedliche Menschen, die er am See treffe. „Das ist toll. Ich kann mir auch Kooperationen mit Vereinen vorstellen“, sagt Mahlin – ein Fahrradverleih oder vielleicht ein SUP-Verleih? „Ich bin da offen und gespannt, was sich die Menschen hier wünschen.“

Der Pachtvertrag mit der Gemeinde läuft erst einmal bis 2022 und verlängert sich dann jährlich automatisch. Mahlin verpflichtet sich darin, den Kiosk und die öffentlichen Toiletten in der Freibadesaison vom 1. Mai bis 30. September eines jeden Jahres täglich zu öffnen – und die Sanitäranlagen sowie den Außenbereich rund um den Kiosk sauber zu halten. Aber es gibt eine Schlecht-Wetter-Klausel, wie Frerking erläutert: „Wenn es Hunde und Katzen regnet, muss sich hier im Kiosk natürlich niemand die Beine in den Bauch stehen.“

Erst einmal gibt es alles nur zum Mitnehmen

Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen muss sich Kioskbetreiber Mahlin vorerst auf ein Angebot zum Mitnehmen beschränken. Die Stühle und Tische im Außenbereich stehen daher noch nicht – rund um den Kiosk gibt es aber am See genug Möglichkeiten, ein Picknick im Freien einzulegen. „Wir sind auf jeden Fall ab Sonnabend täglich da, wenn auch zum Start erst einmal noch ohne großen Schnickschnack“, verspricht Mahlin.

Von Carina Bahl