Altwarmbüchen

Fast 15 Jahre lang hat Sotos Katsionis vom Restaurant Plaka die Badegäste am Altwarmbüchener See mit kühlen Getränken, heißen Snacks und Eis versorgt. So lange betreibt der mittlerweile 65-Jährige den dortigen Kiosk mit Biergarten. Zum Ende der Badesaison am 30. September ist für ihn nun Schluss. „Ich bin zu alt dafür“, sagt Katsionis zur Begründung, der Rücken und die Beine machten nicht mehr mit. Die Gemeinde Isernhagen sucht nun einen neuen Pächter für den Kiosk. Das Bewerbungsverfahren steht kurz vor dem Abschluss.

Gemeinde sucht neuen Pächter für den Kiosk am See

Wären seine körperlichen Beschwerden nicht, würde Katsionis den Kiosk nicht aufgeben. „Es hat alles Spaß gemacht“, sagt der Noch-Pächter, „sonst hätte ich es nicht so lange gemacht“. Und auch seine Gäste seien immer glücklich und zufrieden gewesen. Dies zeigten auch seine vielen Stammgäste, die regelmäßig zu ihm in den Biergarten kamen. „Als ich jetzt wiedereröffnet habe, haben sich auch alle gefreut“, sagt Katsionis mit Blick auf die mittlerweile beendete mehrwöchige Schließzeit des Kiosks.

Anzeige

Wer Katsionis’ Nachfolge antritt, steht bis jetzt noch nicht fest. „Wir haben aber schon Bewerber“, sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert. Neben der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung des Kiosks samt Biergarten während der Badesaison vom 1. Mai bis 30. September jeden Jahres soll sich der neue Pächter auch wieder um die dazugehörigen Toiletten kümmern. Die Gemeinde wünscht sich einen neuen Kioskbetreiber mit Erfahrung und Vorkenntnissen in der Gastronomie oder vergleichbaren Bereichen. Notwendig sind Nachweise über die Kenntnis der entsprechenden gesetzlichen und hygienerechtlichen Vorschriften.

Weitere HAZ+ Artikel

Bewerbungen nimmt die Gemeinde Isernhagen nur noch bis Montag, 31. August, in der Abteilung Grundstücksverkehr/Wirtschaftsförderung im Rathaus, Bothfelder Straße 29, entgegen. Als Ansprechpartner ist Frank Wißbröcker unter Telefon (0511) 61532310 sowie per E-Mail an frank.wissbroecker@isernhagen.de erreichbar.

Von Lisa Höfel