Kirchhorst/Neuwarmbüchen

Raus aus den eigenen vier Wänden und etwas Spannendes erleben – das können Familien mit Kindern ganz ohne Kontakt in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Nikolai. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Jugendliche und Kinder, Juki, bietet die Gemeinde auf ihrem Gelände eine Familienrallye an.

Und so funktioniert es: Auf dem Grundstück der Kirche in der Steller Straße 15 sind Rallyefragen ausgehängt. Diese gilt es zu beantworten, damit ein Lösungswort entsteht. Vor Ort sind Antwortkarten ausgelegt, die vollständig ausgefüllt und mit dem Lösungswort versehen in den Briefkasten der Gemeinde eingeworfen werden. Alle, die die richtige Lösung nennen, erhalten dann einen Gewinn direkt nach Hause.

Die Aktion läuft noch bis Donnerstag, 7. Mai, und kann jederzeit genutzt werden. Sie richtet sich an alle Kinder, die Lust haben, zu rätseln und an der frischen Luft zu sein. „Wir freuen uns auf Euch!“, sagt Diakonin Judith Schoppe.

Von Gabriele Gerner