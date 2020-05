Isernhagen

Stefan Töpfer wird von vielen Mitgliedern der St.-Nikolai-Kirchengemeinde gelöchert. Alle haben nur eine Frage an den Kirchenvorstandsvorsitzenden: „Wann gibt es wieder Gottesdienste?“ Nach den behördlichen Lockerungen dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Allerdings müssen bestimmte Regeln weiter eingehalten werden, darunter der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen zwei Personen.

Aufstellungspredigt in St. Nikolai gibt es als Video

In der Nacht zu Mittwoch habe er nahezu keinen Schlaf gefunden, berichtet Töpfer. Immer wieder hätten sich seine Gedanken um die mögliche Öffnung der Kirche gedreht. Der Kirchenvorstand kam allerdings zu dem Schluss: Es wird am 10. und 17. Mai keinen öffentlichen Gottesdienst geben. Dafür wird die angehende Pastorin Jessica Jähnert-Müller am Sonntag, 17. Mai, ihre Aufstellungspredigt präsentieren – dieses allerdings per Video im Internet. „Wir zeichnen das schon diesen Sonntag auf, dann schneiden wir es zusammen“, sagt sie.

Anzeige

In St. Nikolai gibt es vorerst keinen öffentlichen Gottesdienst. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Weitere HAZ+ Artikel

Die Verantwortlichen hatten sich bewusst gegen eine Aufstellungspredigt mit Publikum entschieden. „Es wäre merkwürdig, wenn wir so einen besonderen Anlass zu einem desinfizierten Gottesdienst machen, bei dem sich einige Besucher aufgrund der Gesamtsituation unwohl und unsicher fühlen“, sagt Töpfer.

Doppelter Einsatz für Pastor bei Christophorus

Jähnert-Müllers Ehemann, Sebastian Müller, hingegen muss schon am Sonntag, 10. Mai, doppelt ran: Der Pastor der Christophorus-Gemeinde in Altwarmbüchen hat sich mit dem Kirchenvorstand auf Gottesdienste ab 9.30 und 11 Uhr geeinigt. Er rechnet nach sieben Wochen Pause mit einem großen Andrang. „Ein Gottesdienst wird dabei nicht ausreichen. Wir hoffen, dass wir niemanden wegschicken müssen“, sagt Müller.

In der Kirche an der Bernhard-Rehkopf-Straße stehen pro Gottesdienst 30 Plätze zur Verfügung. Da es Klappstühle statt festen Bänken gibt, kann die Sitzordnung flexibel gestaltet werden. Müller rät dazu, sich vorab für eine der beiden Uhrzeiten bei der Gemeinde telefonisch unter (0511) 612221 oder per E-Mail an kg.christophorus.awb@evlka.de anzumelden. Er wird die Andachten auf 30 bis 40 Minuten reduzieren. Zwischen den Gottesdiensten müssen die Stuhlflächen gründlich desinfiziert werden.

Da die Landeskirche empfiehlt, auf Gemeindegesang bis auf Weiteres möglichst zu verzichten, wird eine Solosängerin gemeinsam mit der Kirchenmusikerin für die Begleitung sorgen. Müller bittet, dass jeder Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringt. „Das Tragen ist zwar nicht Pflicht, es wird aber dringend empfohlen.“ Besitzt jemand keine Maske, liegen für Notfälle einige vor Ort bereit. Müller selbst wird beim Betreten und Verlassen der Kirche eine Maske tragen, während des Gottesdienstes aber nicht. „Das wäre hinderlich“, sagt er. Beim Zugang weisen Bodenmarkierungen den Weg. Die Plätze im Kirchraum werden von vorn nach hinten gefüllt. Nach der Andacht gehen die Personen aus den vorderen Reihen zuerst durch einen Nebenausgang nach draußen.

Sitzpolster markieren Plätze in der St.-Marien-Kirche

Die St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. feiert den ersten Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai. Die Vorbereitungen wurden allerdings schon jetzt getroffen. Gelbe Sitzpolster markieren, wo sich die insgesamt 22 Personen auf den Bänken niederlassen dürfen. Alle Besucher sitzen diagonal versetzt, einige Bänke sind ganz gesperrt. Die Pastoren Karsten Henkmann und Susanne Jürgens haben die Abstände gemessen. Am Eingang steht ein Desinfektionsmittel-Spender bereit. Die Empore ist komplett gesperrt, damit kein Speichel auf die Menschen unten niederregnen kann.

Am Eingang der St.-Marien-Kirche steht ein Desinfektionsmittelspender bereit für die Besucher des Gottesdienstes. Quelle: Mark Bode

In Heilig Kreuz gilt Einbahnregel

Am Sonntag, 10. Mai, wird Pfarrer Matthias Kaleth ab 9 Uhr in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche in Altwarmbüchen wieder einen Gottesdienst feiern. Er möchte auf das Singen mit der Gemeinde nicht verzichten. „Zwei, drei Lieder wären schön“, sagt er. Für die 30 Teilnehmer in Heilig Kreuz wird am Seiteneingang Desinfektionsmittel bereitgestellt. „Ein Zahnarzt unserer Gemeinde hat uns das gegeben“, sagt Kaleth. In der Kirche gilt eine Einbahnregelung, hinaus geht es durch den Hauptausgang. Sollten die Plätze nicht für alle ausreichen, möchte Kaleth, dass weitere Interessierte durch geöffnete Fenster zumindest zuhören können.

In Heilig Kreuz wird am 10. Mai der erste Gottesdienst gefeiert. Quelle: Chris Gossmann (Archiv)

St. Paulus wartet noch ab

Die katholische St.-Paulus-Gemeinde in Burgwedel, die auch für die Isernhagener Bauerschaften, für Neuwarmbüchen und Kirchhorst zuständig ist, will hingen vorerst noch auf Gottesdienste verzichten. „Wir brauchen einfach noch ein paar Tage, um die Vorgaben umzusetzen“, erläutert Pfarrer Hartmut Lütge. Danach wäre dann ein Neustart möglich, allerdings nicht am zweiten Mai-Wochenende. „Da wird auf jeden Fall kein Gottesdienst stattfinden“, sagt Lütge. Außerdem warte die Gemeinde noch auf Vorgaben des Bistums.

Bethlehem-Gemeinde setzt weiter auf Videostream

Pastor Wolfgang Konietzko von der evangelisch-freikirchlichen Bethlehem-Gemeinde in Isernhagen N.B. setzt die Online-Gottesdienste vorerst fort. „Wir haben mehr Zuschauer als sonst Menschen in der Kirche“, sagt er mit einem Lachen. Waren es vor der Coronavirus-Pandemie im Schnitt 30 bis 40 Besucher, verfolgen nun 50 bis 60 den Videostream. Er ist mit anderen Vertretern der Gemeinde dabei, ein Hygienekonzept zu erstellen. „Das ist sehr herausfordernd“, gesteht er. Er ist allerdings zuversichtlich, dass „noch im Laufe des Monats“ wieder Besucher in die Kirche kommen können.

Eben Eser feiert „Hybrid-Gottesdienste“ im Juni

Auch die freikirchliche Gemeinde Eben Eser in Isernhagen F.B. setzt weiterhin auf einen Internetstream. „Wir werden vorerst daran festhalten“, kündigt Sprecher Andreas Weidmann an. Drei Gemeindemitglieder erarbeiten unterdessen ein Hygienekonzept. „Wir wären froh, wenn wir im Juni wieder einen Gottesdienst mit Besuchern durchführen können“, sagt Weidmann. Die neue Form nennt er „Hybrid-Gottesdienst“. Soll heißen: Wenige Menschen werden vor Ort dabei sein, dazu gibt es eine Internetübertragung.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode